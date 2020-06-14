獨／聯結車卡平交道自強號猛撞起火8傷　駕駛「無過失」二審逆轉無罪

▲自強號撞上聯結車，車頭起火，乘客紛紛下車。（圖／翻攝自劉騏安臉書）

記者李忠憲／台中報導

彰化惠民村交平交道2015年發生自強號列車撞聯結車重大事故，拖車頭起火並造成8人輕重傷。聯結車駕駛賴在義一審遭依公共危險等罪判6月，駕照遭吊銷、終身不得考照。賴男不服上訴後，彰化地院除撤銷他吊照等處分外，台中高分院也認為賴男無過失，改判他無罪，全案仍可上訴。

判決書指出，52歲男子賴在義2015年11月6日晚間，開聯結車經過彰化縣二水鄉惠民村平交道時，因阻斷器放下而卡在平交道上。當時北上的142次PP自強號列車閃避不及，直接撞上聯結車，拖車頭當場起火，更造成8名乘客輕重傷。警方除依公共危險等罪嫌將他送辦，也認定他「在平交道上臨時停車」，吊銷駕照並終身不得考照。

彰化地院2018年3月認定賴男確有過失，依公共危險罪判他6個月，可易科罰金。賴男與檢察官均不服，上訴台中高分院。賴男也向彰化地院提起行政訴訟，主張自己是合法穿越平交道，火車來已無從迴避，只好下車按緊急停止鈕，屬合法避難行為，希望能撤銷吊銷駕照及終身不得考照的處分。彰院今年3月判決，認為賴男當時已難遵守規定，構成「阻卻責任事由」而不應處罰，撤銷原處分，仍可上訴。

▲聯結車卡平交道上，遭自強號直接撞上。（圖／翻攝自劉騏安臉書）

高分院合議庭認為，台鐵指控賴男通過平交道前未注意確認平交道完全淨空，但從監視器畫面來看，賴男將車開進平交道並沒看到平交道內有其他車輛出現，並無違反道路交通安全規則規定。聯結車長達18.09公尺，而平交道兩側雙黃線區域長度卻只有14公尺多，加上平交道內沒有設置列車方向顯示裝置，聯結車前有西部幹線，車後有集集線，賴男無從得知火車從哪一方向過來，因此車停在平交道內哪一個位置，都可能被火車撞上，假使倒車也是違反交通規則，更可能造成另一交通事故。

另外，聯結車卡在平交道內，賴男也有試圖要駛離平交道，但對向有小客車停車，經多次按鳴喇叭，小客車仍沒有後退讓路，賴男才趕快下車按緊急鈕。

根據「交通部公路總局車輛行車事故鑑定覆議會」意見，建請道路主管機關改善田仔1巷與平交道東、西兩側道路寬度，檢討是否禁止大型車輛行駛。而逢甲大學車輛行車事故鑑定研究中心鑑定意見也說，「惠民村平交道西側路寬不足，致聯結車無法順利通過平交道遭自強號列車撞擊，賴男無肇事原因。」

合議庭認為，無證據可證明賴男在該事件有過失，依無罪推定原則，改判賴男無罪。

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