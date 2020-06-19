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板橋廢棄客運站大學生驚見白骨　無名魂飄盪9年端午前終歸根

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▲▼海山警尋人高手蔡淑女幫助無名白骨落葉歸根。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲海山警尋人高手蔡淑女幫助無名白骨落葉歸根。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北海山警方9年前接獲台藝大學生報案，指稱在板橋廢棄國光客運站內做展演場地勘查時，於4樓房間牆邊發現1具白骨，幾經公告無家屬認領，白骨安奉在三芝區的公塔；海山警尋人高手蔡淑女去年1月網巡，發現家人在協尋失蹤多年的簡姓男子，經採集妹妹及堂弟DNA後確認白骨就是簡男，順利助亡靈端午節落葉歸根。

100年3月19日臺灣藝術大學學生為了聯合辦展覽，在板橋區民族路100號4樓的廢棄國光客運站內勘查，希望能找到廢墟當場地，其中一名同學在4樓某一房間牆邊看到白簾子掀開後發現白骨，一行七人迅速向警方報案，一趟找展場，變成了驚魂記，而這案件經公告仍無家屬認領，最後安奉於三芝區公塔，塔位編號「3614」。

蔡淑女巡佐108年1月20日網路巡邏發現，住在萬里的簡男於99年就失蹤，家人遍尋不著99年報案協尋，簡男妹妹陳述他可能在板橋出沒，只說明身高172公分，其他相關衣著、特徵均未陳述；尋人高手交叉比對無名屍體系統，在系統內找到時間較接近的無名屍體，發現地在板橋區且呈現白骨化，且該案是海山分局當年公告之案件，再向鑑識小組調閱當年案發照片比對。

為確認兩者關係，巡佐建議妹妹可否採驗DNA比對，經法醫所初步鑑驗後，要求還需要採集其他手足的DNA來對比，最後再找到家族中的唯一男性堂弟，採驗幾近確定與該無名屍體相符，而報案人簡妹也在送驗階段同時進行死亡宣告程序；不料，此時竟發現簡男在102年及103年還有報稅紀錄，簡妹這時質疑DNA科技比對正確性，案件就此擱置待檢察官後續查證。

所幸經檢察官抽絲剝繭查證後，於109年6月1日通知簡妹到庭，告知經查證102年、103年報稅資料為人頭帳戶，該公司稱並未有此人，終讓案情真相大白，簡妹心中的疑慮才放下，熱心蔡巡佐後續更協助簡妹戶政所除戶、板橋殯儀館塔位位置確認，因DNA比對串起尋人情，順利助亡靈端午節落葉歸根。

海山分局分局長林温柔呼籲失蹤多年者家屬，DNA科技鑑驗精準度能提高確認無名屍體身分的機會，不要太早放棄希望，可以向法務部法醫研究所、警察局鑑識中心及各分局偵查隊、防治組請求協助採樣DNA鑑驗比對，完全免費，讓尋人過程多一些線索，多一種協尋管道就多一次機會，串起失蹤多年者與家屬團圓的願望，幫助親人早日找到回家的路。

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