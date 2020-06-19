郭台銘：黃健庭在監察院被大才小用　「人才不該被糟蹋」

記者徐政璿／台北報導

國民黨籍台東縣前縣長黃健庭被提名為監察院副院長，消息一出，引發政界一片譁然。對此，鴻海創辦人郭台銘19日表示，「如果站在超越黨派、為國舉才的立場上，我真心覺得黃縣長在監察院，是大才小用了！」

郭台銘臉書全文：

關於黃健庭縣長，大家都知道我曾經在有意參與總統選舉時邀請他做副手，主要的原因就是黃健庭縣長是個做事的人，五星縣長的政績真正讓台東富起來（台灣實際上真正被人懷念的縣市長不多，而許多台東人是真正感念這位縣長）在台灣最需要拚經濟的時刻，黃健庭是對國家人民有利的人才！

在我邀請他做副手時，他和我說明了曾纏訟的官司及其中的原委，而這個案子在法院查核後，就貪污收回扣的指控已無罪，證明是子虛烏有，而相關部分的行政瑕疵，我個人認為多數也是因為選舉，被刻意操作的結果！

他被提名擔任監察院副院長，在政治上可能會產生的影響，這是黃縣長的個人選擇，各政黨的反應與想法我都尊重，但現今大家若是對他的清廉度有質疑，我個人可為黃縣長的操守背書，而這件事和他是否要擔任監察院的職務無關，我並不願意看到一位認真負責做實事的好官因為政治因素被抹黑！

如果站在超越黨派、為國舉才的立場上，我真心覺得黃縣長在監察院，是大才小用了！

#人才不該被糟踏或抹黑

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