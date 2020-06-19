黃健庭要求江啟臣祝福　國民黨反拋蔡英文政黨協商4議題

記者羅婉庭／台北報導

國民黨籍台東縣前縣長黃健庭19日表示，如果提名案得不到國民黨祝福，他寧可退出，將球丟給黨主席江啟臣回應。不料，國民黨反而向總統蔡英文拋出政黨協商4議題，表示願意與民進黨就兩岸、外交、內政及國家發展合作全面協商。

黃健庭被提名為監察院副院長的消息一出，引發政壇藍綠批評，國民黨19日上午立刻做出停權處分。對於外界質疑他背叛國民黨又貪案纏身，黃健庭召開記者會表示，他是國民黨的終身黨員，永遠是藍營的一份子，他之所以接受提名，是盼政黨和解。若不能達成此目的就會失去意義，因此提名案不能得到國民黨的祝福，他寧可退出。

對此，國民黨立刻發出聲明回應，指出執政黨如果為了國家發展，尋求朝野合作，國民黨給予肯定。國民黨願意與民進黨，一起坐下來就兩岸、外交、內政及國家發展合作全面協商，而非以監院副院長職務綁架國家發展。

國民黨指出，前台東縣長黃健庭未在事前告知徵詢黨部，個人就先接受提名，這是黃前縣長個人的決定，而非政黨合作的結果。所以國民黨沒有祝福與否的問題，會依照黨章制度處理。監察院本來應該超越黨派，黃前縣長以及其他被提名人，都應該主動退出政黨運作後再接受提名。

國民黨強調，人事審查尊重黨團依職權審查。黃前縣長是否能夠適任監察院副院長職務，需要經過立法院多數委員同意，黃前縣長應該先思考是否能夠得到民進黨的支持，而不是國民黨的祝福。

另外，國民黨指出，蔡總統提出的這份監委名單，充滿酬庸、政治考量等色彩，完全不符合人民對監察院扮演「監督政府」的期待，提名為院長的陳菊，甚至仍有案在監院調查中。蔡總統意欲藉由名單爭議轉移陳菊本身爭議的企圖，昭然若揭，國民黨不隨之起舞，會全力在立法院審查和投票時，扮演監督角色。同時也呼籲執政黨勿再當投票部隊。

▲黃健庭出面說明提名案。（圖／記者屠惠剛攝）

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