快訊／黃健庭拋「得不到祝福寧可退出」　國民黨火速回應了

記者羅婉庭／台北報導

國民黨籍台東縣前縣長黃健庭被提名為監察院副院長的消息一出，引發政壇藍綠批評，國民黨19日上午立刻做出停權處分。針對外界質疑背叛國民黨又官司纏身，黃健庭19日下表示，如果提名案不能得到黨的祝福，他寧可退出，等於把球丟給國民黨。對此，國民黨也火速回應指出，執政黨不應以監院副院長職務綁架國家發展，黃健庭也應先主動告知黨中央行使停權，再接受提名。

黃健庭被總統蔡英文提名為監察院長後，不但遭到國民黨抨擊，也因為黃健庭日前身陷多件弊案，民進黨上下也對黃健庭不滿。民進黨副秘書長林飛帆18日就在臉書表達「不贊成」，盼高層三思，甚至有綠委揚言要在投票時抵制。

國民黨表示，執政黨如果為了國家發展，尋求朝野合作，國民黨給予肯定。國民黨願意與民進黨，一起坐下來就兩岸、外交、內政及國家發展合作全面協商，而非以監院副院長職務綁架國家發展。

國民黨指出，前台東縣長黃健庭未在事前告知徵詢黨部，個人就先接受提名，這是黃前縣長個人的決定，而非政黨合作的結果。所以國民黨沒有祝福與否的問題，會依照黨章制度處理。監察院本來應該超越黨派，黃前縣長以及其他被提名人，都應該主動退出政黨運作後再接受提名。

國民黨強調，人事審查尊重黨團依職權審查。黃健庭是否能夠適任監察院副院長職務，需要經過立法院多數委員同意，黃健庭應該先思考是否能夠得到民進黨的支持，而不是國民黨的祝福。

另外，國民黨指出，蔡英文提出的這份監委名單，充滿酬庸、政治考量等色彩，完全不符合人民對監察院扮演「監督政府」的期待，提名為院長的陳菊，甚至仍有案在監院調查中。蔡英文意欲藉由名單爭議轉移陳菊本身爭議的企圖，昭然若揭，國民黨不隨之起舞，會全力在立法院審查和投票時，扮演監督角色。同時也呼籲執政黨勿再當投票部隊。

至於黃健庭部分，他在19日下午3時30分也於立法院召開記者會表示，自己是國民黨的終身黨員，永遠是藍營的一份子，至於擔任中華民國的監察委員，是否要先停止黨權，絕對尊重黨紀的處裡。他之所以接受提名，是希望台灣的社會可以更和諧，盼政黨和解，過去的歷練可繼續為國家所用。若不能達成這樣的目的，就失去意義了，因此提名案不能得到國民黨的祝福，他寧可退出。

黃健庭從台東縣長卸任後，不僅曾是鴻海創辦人郭台銘的副手人選，更被視為國民黨中生代的明日之星，罷韓案後高雄市長補選，黨中央一度把他列入最優先考量人選。

【黃健庭聲明全文】

有關被提名監察院副院長一事，健庭在此感謝媒體先進及各界的關心和指教，並說明如下：

一，這次被提名，我非常意外，謝謝總統的肯定，我決定接受因為： 1，這是一個超越黨派，可以獨立行使職權，為國家社會做事的職務。 2，以我過去22年民意代表和行政首長的歷練，我相信我可以扮演人民和公務體系之間最好的橋梁，不只是監督，還要幫助公務員「勇敢做對的事」。



二，事前我親自向江啟臣主席面報此事，他了解監察院是一個「超越黨派，獨立運作」的機關，監察委員向來是由各黨派推薦組成，是為國家效力，不是為政黨。之前，馬英九總統也曾提名多位綠營人士出任監察委員。

我特別跟主席強調：健庭是國民黨的終身黨員，永遠是藍營的一份子，至於擔任中華民國的監察委員，是否要先停止黨權，健庭絕對尊重黨紀的處裡。



三，關於我仍在上述的司法案件，簡單陳述如下：



1.這個案子延宕了十幾年，我承受了很大的冤屈。任內的決儘管貪污的部分，每一審，法院都判決無罪，事實證明我本沒有貪污。但遺憾的是，二審法院仍以違反商業會計法，判我5個月，雖然可以易科罰金，但我不接受，商業會計跟我立委職務毫無關係，所以我選擇上訴到底，為的是要爭取完全的清白。我有信心，司法最終會還我公道。



2.我相信府方對這案子必定做了相當程度的了解，才會提名我，謝謝他們信任我的品格操守。



3.我認為這個官司是上帝給我的試煉，讓我親身體會遭遇不公平對待的委屈和無奈，將來在面對人民陳情案件時，我會有更多的同理心來了解和處理。



四，關於美麗灣的爭議，長期以來存在許多立場和誤解。我簡單說明如下：



1，美麗灣是一個BOT案，2004簽約，動工，2009我上任時，美麗灣已是既成事實，我必須承擔，依法行政來解決問題。監察院糾正的部分都是針對開發前的作為，並非我任內的決策。



2，在環境保護上，我們要求美麗灣做到零排放，而每年環保署針對海岸沙灘水質檢測評鑒，衫原海水浴場都是優良。



3，地方人士和莉桐部落絕大多數都是支持美麗灣營運。他們非常失望美麗灣無法繼續。



4，法院認定環評無效的理由是程序理由與環境保護無關，不能就此論斷美麗灣是違法開發。



5，美麗灣的仲裁結果隨時可能出爐，我過去一切的努力都是為了避免縣政府將承受極大的財政損害，政府和地方雙輸。



五，最後我要表達，如果我的提名案不能得到國民黨的祝福，那麼我寧可退出。因為我之所以接受提名，是希望台灣的社會可以更和諧，我過去的歷練可以繼續為國家所用。若不能達成這樣的目的，就失去意義了。



▲黃健庭將於立法院召開記者會，說明監察院副院長提名爭議。（圖／記者屠惠剛攝）