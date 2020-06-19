被老人攔截「機車沒油了」求借100元！網一句中肯：救急討那麼多，太假

▲原PO遇到路人借錢要加油。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

遇到這種情況，你會怎麼辦呢？一名網友說他騎車出門買飲料的時候，遇到一個老人一直揮手、把他攔下來，對方牽著機車說沒油了，希望能跟他借100元。結果原PO理都沒理就騎走了，「回家後想一想，要是他真的沒油怎辦？那附近還蠻荒涼的」，最後好奇問，如果「老人牽機車跟你借加油錢」，其他人會不會借。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「老人牽機車跟你借加油錢，你會借嗎？」說當時對方牽著機車，把他攔下來之後就說機車沒油了，問能不能100元來加油，「我連理都沒理他就騎走了。」結果原PO回家後想了一想，突然擔心如果對方是真的沒有油要怎麼辦，就好奇問「老人牽機車跟你借加油錢，你會借嗎？」

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看到貼文後，許多人都選擇不借，因為這種真的騙人居多，「遇過，沒給」、「那種是慣犯了，過幾天你會看到他在一樣的地方要錢」、「車沒油跟借錢什麼關係？又不是給錢就有油了」、「我遇過同一人三次，在不同地點」、「幾乎都騙人的啦，帶他去警局借一定都閃人。」還有人馬上突破盲點，「100可以跑很遠了，沒油救急討那麼多會不會太假。」

有網友則紛紛提出解法或分享自己的經驗，「你給他100元，他也是要牽到加油站啊！不如騎去加油站幫他買油」、「說你都用電子支付」、「你可以說，問他加什麼油幫買油 ，說不用就知道原因」、「一概回『我上次借你500耶，你還沒還啊』」、「不要理他，叫他去警局」、「跟他說我幫你請警察來幫忙，大部分都縮了，有次遇到警察從後方來關切，那表情之精彩」、「我高中的時候很常遇到，半年內遇到兩三次，都同一個。」