好奇問「比較怕冷還是熱？」　住過下雪國家…他仍喊：還是討厭台灣夏天

▲夏天示意圖。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

夏日和冬天各有優缺點，就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他從小就容易中暑，流汗若悶著還會長濕疹，所以一直以為自己向來怕熱。直到他前幾年去日本自助旅行，剛好遇到暴風雪，冷空氣吸到肺部的痛感、和進到室內暖氣衝上來的冷暖交替，才體會到怕冷的感覺，便發起閒聊「大家比較怕冷還是怕熱？」

這位網友文中表示，他從小就超級怕熱，「因為本身體質很會中暑，而且流汗若悶著就容易濕疹」，加上屬於「夏天晚上不開冷氣就無法睡覺」的人，甚至冷氣中途關掉還會馬上醒來。原PO表示自己天氣熱的時候就會心浮氣躁、無法好好做事，「真心佩服能心靜自然涼的人，所以我一直以為我比較怕熱。」

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接著原PO說，直到前幾年他去日本自助旅行，其中幾天遇上暴風雪，當時出去找餐廳吃飯，「每跨一步就踩進雪裡寸步難行，寒風刺骨冷空氣吸到肺部好痛，一進到室內暖氣衝上來的冷暖交替，超不舒服」，那一刻他才體會到怕冷的感覺。

▲冬天示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

原PO的問題則是引起網友熱論，就有人是怕冷派，「怕冷，熱當然不舒服，但相對來說還可以忍」、「冷吧，又濕又冷根本地獄」、「熱可以開冷氣很舒適，冷開暖氣整個空間感覺都很乾」、「冷，完全不能冷到」、「冷，穿衣服還是會手腳冰冷，除非開暖氣」、「怕冷，只要一冷到我就頭痛。」

不過，留言處大部分的網友都是怕熱，「絕對是熱，流汗超噁心」、「熱！冷可以穿衣服，但是熱不能全部脫光」、「熱，認真熱起來真的很狼狽，冬天就還好」、「熱！身體黏黏的不舒服」、「怕熱！夏天一出門就想回家洗澡」、「台灣人一定說怕熱，因為台灣人不知道其他國家冷的時候有多冷」、「以前很怕冷，現在更怕熱」、「我在冬天下雪的地方住過好幾年，還是討厭台灣夏天的熱。」