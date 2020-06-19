粽子包什麼料最無法接受？網怒點名2餡料：根本邪門歪道

▲粽子內的餡料引起網友討論。（圖／記者謝承恩攝）



實習記者周依儒／綜合報導

端午節將至，除了每年必爭的南北粽之戰外，有網友詢問，端午節最期待吃肉粽，但粽子裡「最無法接受的餡料是什麼？」PO文一出隨即引發熱議，直指「2種餡料」最令人難以接受。

這名網友在PTT上發文詢問「粽子裡最垃圾的料是什麼？」並表示粽子雖然好吃，但自己真的沒辦法接受香菇的口感，還有栗子、鹹蛋黃和蓮子等等，只要打開粽子看到這些東西就會立刻送到垃圾桶，此外，他還氣憤表示自己更討厭像菜脯和蝦米這種小到挑不出來、顏色還和棕子本身超像的料，直接讓整顆粽子口感變的鬆鬆的。

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▲網友提問，粽子裡最不該包進什麼料？（圖／翻攝自PTT「八卦板」）

PO文一出立即引發網友熱烈迴響，許多網友紛紛留言表示，「絕對是栗子，破壞口感又沒味道」、「花生和栗子就是邪門歪道」、「入口即化的肥肉才噁，直接來不及吐出來」、「還有紅蔥頭！」「蛋黃也是，乾上加乾」、「包魷魚乾和蝦米這種海產類的都不准」、「蓮子跟栗子根本走錯棚，甜點在隔壁」等等。

▲栗子幾乎成為整篇貼文的留言冠軍。（圖／翻攝自pixabay）



不過也有另一派的網友表示，「粽子沒加蛋黃我絕對不吃」、「沒有花生和蛋黃的粽子就不是粽子」、「蛋黃香菇肉粽才是王道」、「香菇才是肉粽的靈魂」等等，不過也有部分網友回應原PO，「左轉直接吃油飯」、「你吃白飯比較快」、「你的粽子裡應該只有糯米」。