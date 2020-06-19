搭捷運最討厭行為！後背包、各種佔位都惹人怨　網曝「不等就硬上」超不爽

▲原PO發問「最討厭搭捷運的哪種行為？」引發熱論。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

在台北生活的人，通常出門都是搭捷運，也因此會遇到各式各樣的乘客，但捷運上看到哪一幕，會讓人感到最不舒服呢？就有網友在PTT的WomenTalk板上發問「最討厭搭捷運的哪種行為？」列出4種行為「1.門口當門神」、「2.靠中柱」、「3.占兩位」、「4.不等下車的硬上」，「說說你們搭捷運最不爽的行為吧！」

話題引發熱論，不少網友都認為「4.不等下車的硬上」讓人很不爽，「不排隊直接從下車處鑽進去的」、「這種的不用客氣給他擠下去就對了」、「4超沒禮貌，是急著投胎ㄇ」、「44444，超沒水準，又不是趕投胎」、「4444444444，到底多沒水準」、「4我都直接撞下去」、「當然是4，到底多急啊？」

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▲捷運是很多人的交通工具。（圖／資料照）

也有人選其他項，「靠中柱氣氣氣氣氣」、「抱柱子，很討厭」、「門口當門神= =」、「靠中柱跟扶桿啊，是有要跳鋼管舞嗎」、「整個人貼在竿子上的，想抓都抓不了」、「翹腳沒有之一，已經是坐著的了，還要用腳佔一個空間，真是爛透了」、「站在座位前面，自己不坐、別人也不能坐，佔了兩倍空間」、「除了3沒遇過外，其他都超討厭。」

還有網友分享自己最討厭的捷運行為，「親親抱抱」、「到站的時候從車廂內往外移動，卻停在門口中間不下車」、「後背包擋路，或下雨天濕答答的傘不收緊」、「後背包，兩側還一邊雨傘一邊保溫杯，到處撞人」、「悠遊卡不先拿出來啦！到入口才在找，也不站旁邊」、「人很多的時候準備下車，但車還沒進站就急著往門口擠擠擠。」