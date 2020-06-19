打賭贏了！他賺到30天「雞排+珍奶」吃到爽　網揭恐怖下場

▲剛起鍋的炸雞排香氣誘人。（圖／記者許力方攝）

記者黃君瀚／綜合報導

炸雞排和珍珠奶茶可說是台灣最具代表性的國民美食，美味的背後是糖分、脂肪和罪惡。近日就有網友和友人打賭，結果慘輸了1個月份的「雞奶組合」，但又忽然有些擔心，1天、2天、3天......吃到第30天，會發生什麼事？

網友18日晚間在PTT發文，提到最近和朋友打賭輸了，按照約定要請他吃30天的雞排配大杯珍珠奶茶，不過心中忽然有些擔心，友人30歲、身形略瘦，天天高熱量產品下肚不知能否承受，「連續吃一個月......會怎樣？」

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文章貼出後，不少網友警告過量的危害，「吃到第七天會吐」、「大腸癌或中風選一個」、「上次新聞有印象，大腸癌」、「吃一個星期胖7公斤」、「變肥宅」。

不過也有許多人覺得，雞排、珍奶就只是一般的食物，「不會怎樣，又不是吃很多份」、「錢包會跟他一樣瘦」、「我當兵時這樣吃還是沒胖」、「他很爽你很花錢，就這樣」、「我國中幾乎天天這樣吃，就長痘痘」、「其實根本不會怎樣，你平常吃的自助餐便當本來就又油又鹹。」

▲紅到全世界的台灣飲料珍珠奶茶。（圖／記者許力方攝）



本站新聞〈每天雞排＋珍奶！她「肚大像孕婦」驚罹大腸癌第4期〉報導，中山醫學大學附設醫院大腸肛門外科醫師許倍豪分享一案例，40歲粉領族原本身材苗條，不過沒有規律運動習慣，加上每日都喝珍奶和吃雞排，又不愛吃蔬菜，長期下來導致體態如同孕婦一般，直到兩個禮拜未排便掛急診，才發現已是大腸癌第4期。

許倍豪表示，不是說不能吃雞排、喝珍奶，而是量必須控制在一、兩個禮拜1次，也建議民眾飲料不要點全糖，畢竟攝取過多糖分本來就會對身體帶來負面影響。

營養師張瑞奇（Ricky）也提到，民眾應該思考一下在滿足口腹之慾同時，這些食物對身體帶來的危害；爾偶吃沒有什麼問題，但如果把含糖飲料和炸物當成平常攝取的飲食之一，日復一日產生的影響是非常可觀的。