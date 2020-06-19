東亞人「貪生怕死」不敢戰爭？中東隨便就打起來...網點出2關鍵：被種香菇就廢了

▲印度軍隊加強邊界巡視。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

中印邊境爆發激烈肢體衝突，造成雙方都有人員死傷慘劇，印軍高層18日更新其受傷軍人數為76人，解放軍傷亡人數約43名。對此，有網友好奇詢問，為何中東容易引起紛爭，反觀東亞都打不起來。貼文一出有網友神分析2關鍵原因。

中印發生暴力衝突，兩方士兵使用「持棍棒近身鬥毆、扔擲石塊」的對戰方式。一名網友在PTT上好奇詢問，「為啥東亞打不起來啊？」像釣魚台、竹島一堆紛爭，中韓也對日本有敵意，「但是不管美國怎麼煽動，中日韓就是打不起來，頂多繞島巡視而已，反觀中東非洲，隨便煽動一下就打起來了，難道亞洲人比較貪生怕死嗎？」

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▲網友在PPT上發文詢問。（圖／翻攝自PPT）

貼文一出後，引來許多網友留言指出關鍵點「經濟問題」，「你是有錢人你會想打仗嗎」、「中東非洲就是蠢，自己打的傷痕累累，美國等強權介入撈好處，撈完就走」、「窮富之間的差距」、「沒看中東、非洲那些戰亂國經濟多慘」、「 些微摩擦和互相做生意賺大錢哪個重要？」

也有網友分析現況，「傻了才在那邊打仗啦，打完你的國家正常會經濟衰退，然後其他沒打的國家可以趁你恢復的期間超越你，更何況現在有核武，真的被別人種香菇，那塊地就要廢好一陣子了，滿滿的缺點，除非好處>壞處才有打的意義」。