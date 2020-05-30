迎接「保持社交距離」解封　費城伴侶辦「多人運動趴」

▲成人娛樂公司Good Girls Company曾辦過30男戰60女的跨年多人運動趴。圖為現場的畫面。(圖／翻攝自官網)

國際中心／綜合報導

美國各州政府正準備為新冠疫情帶來的社區封鎖狀態解封，並且為「保持社交距離」鬆綁。許多人解封後最想做的，是「報復性消費」。但也有人最想做的，是「報復性嘿咻」。

為了舒解疫情期間的「鬱卒」心情、以及慶祝「史上最大規模停機潮」的結束，費城一對自我隔離的伴侣印製了30多張傳單在住家附近一帶張貼。內容是「以復仇者聯盟為主題的後新冠時代多人運動趴」(Avengers-themed post-coronavirus orgy)，結果獲得熱烈迴響。

他們最初只是想開個小玩笑，沒想到這傳單引起了人們的極大興趣，這意味著這個「多人運動趴」未來真的會舉行。

《紐約郵報》報導，鮑勃與艾莉莎(Bob and Alyssa)在美國南費城附近的社區張貼傳單，結果引發很多人的詢問。這對伴侶是在去年12月認識的，後來決定被隔離也要在一起。他們從沒參加過「多人運動趴」，但由於大家反應太熱情了，他們認為有必要實踐諾言辦一場。

29歲的艾莉莎是一名性治療師，自認是一名雙性戀。她接受《紐約郵報》採訪時說：「這對我們來說是一個新領域，但也是一場對我們開放的新挑戰。」

25歲的鮑勃是一名燈光師，他補充說：「我自認是異性戀，但我願意接受新的體驗。」他同時透露自己有過「小組經驗」，但不算是「多人運動」。兩人很慶幸在疫情期間沒有變成被迫「長時間停機」的一員，因為他們是一起被隔離的。

之所以會想到「多人運動」這個點子，並非因為看到羅志祥的新聞，而是因為剛好碰上這個「人類有史以來最大規模的集體停機潮」！鮑勃補充說：「以這種公開方式號召多人運動似乎很奇怪，但是，我們希望看到鄰居的面上出現滿滿的笑容。」

大家對他們的號召反應十分熱烈，遠遠超出了他們的社區，最遠的響應者來自內華達州。到目前為止，已有80人透過電子郵件申倩參加。鮑勃認為其中有一半應該是認真的。

由於疫情的不確定性以及不知道「保持社交距離」的限制令還會維持多久，所以這場「多人運動趴」的確切舉辦日期，目前還沒敲定。

▲「以復仇者聯盟為主題的後新冠時代多人運動趴」的傳單。（圖／翻攝自網路）