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世紀懸案大突破！英國女童失蹤13年　德國孌童犯涉謀殺

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▲英國女童馬德琳失蹤事件，是本世紀迄今最著名懸案。照片前方是馬德琳的母親凱特。（圖／路透）

英國女童馬德琳失蹤事件，是本世紀迄今最著名懸案。照片前方是馬德琳的母親凱特。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

本世紀迄今最著名懸案：英國女童馬德琳‧麥卡恩(Madeleine McCann)失蹤事件，本周獲得重大突破。德國布藍許懷格(Braunschweig)檢察官辦公室周三(3日)宣布，以涉嫌謀殺馬德琳罪名起訴一名正在當地服刑的43歲男子，並並呼籲目擊者出面作證。

13年前的2007年5月，馬德琳全家人從英國飛到往萄牙的阿爾加維(Algarve)地區度假。3日當天晚上，麥卡恩夫婦在距離度假別墅不到50公尺的餐廳跟友人吃飯，獨留馬德琳和一對雙胞胎弟妹在房間裡睡覺。

晚上10點左右，當母親凱特(Kate)回到屋內時，發現只有一對兩歲的龍鳳胎在熟睡，4歲的馬德琳卻不知所蹤！夫妻報警後，葡萄牙警方遲遲沒有動作，等到媒體出現後，才開始帶著搜尋犬、透地雷達等工具到海灘一帶搜尋，甚至連犯案現場都沒有封鎖，讓閒雜人等進進出出。

後來有英國民眾表示，一定因為對方是英國小孩，葡萄牙警方才愛理不理；葡萄牙民眾則從頭到尾都認為此案是熟人所為。此案造成英、葡兩國交惡。犯成為世紀懸案後，一直成為英國人心中揮之不去的隱痛，十多年始終無法緩解。

德國檢警方目前假定馬德琳已經死亡，並以謀殺罪起訴嫌犯克里斯汀．B(Christian B)。2019年12月時，他因為性侵兒童案被判有罪，目前正在布藍許懷格當地服刑。德國檢警並未公布嫌犯全名，多家英國媒體則曝光他的全名是克里斯汀․布呂克納(Christian Brueckner)。馬德琳的父母對此案的獲得突破表示歡迎。

據指出，克里斯汀是因為性侵及販毒罪名入獄，他有兩次性侵女童前科。 英國「天空新聞台」(Sky News)報導，克里斯汀1995至2007年間曾住在阿爾加維，靠著在旅館、公寓行竊和走私毒品維生。他被指曾在馬德琳失蹤前1小時出現在案發現場附近，並且打了一通電話。檢警相信他涉嫌參與闖空門等犯罪活動，因此可能擄走馬德琳。

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