疫情大解封！　帶著萌星人「毛」起來玩台南

▲疫情大解封！台南市歡迎全國民眾帶著毛小孩一起來台南玩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



防疫期間你家中的貓貓狗狗萌星人是不是也悶壞了呢？趁著疫情解封，趕快帶著家裡的毛小孩來台南走走吧，近年毛小孩經濟發展迅速，自己也有毛小孩「黑妞」的市長黃偉哲指出，解封後除了顧及民眾的觀光旅遊，適合毛孩們的旅遊推廣也不能偏廢，請看看台南有哪些好去處適合帶毛孩去玩耍吧！

首先，帶著活潑好動的毛小孩出遊最不可或缺的就是一片大草地啦！再來就是空曠友善的景區。除了公園綠地外，台南市觀光旅遊局貼心彙整以下幾個讓毛小孩去了還想再去的景點，歡迎大家一起戶外放風、大口呼吸：



【山區農場好休閒】─官田葫蘆埤自然生態公園、後壁烏樹林文化園區、東山仙湖農場、南元花園休閒農場、關廟森呼吸寵物農場、虎頭埤風景區，這幾個地方除了都具有遼闊的空間、廣大的草地外，又都各有特色。比如：官田葫蘆埤的親水綠地及吊橋；烏樹林園區的日式風味車站及復古五分車；仙湖農場的友善寵物環境（毛小孩入住的小木屋）及農夫體驗生活；南元休閒農場中高雅的湖上小木屋及養有多種可愛動物的友善環境，都是適合帶著毛孩放心出遊的好去處；關廟森呼吸寵物農場則是以毛孩為出發點的寵物農場，擁有開放式的戲水區還有毛孩自助澡堂，是個寵愛毛孩到極致的毛孩天堂；虎頭埤風景區擁有廣大開闊的空間外，每年的5-6月是阿勃勒盛開的花季，趕快帶著毛孩一同來賞花吧。





【濱海景點好遼闊】─七股鹽山、七股遊客中心、北門水晶教堂、北門遊客中心、北門雙春濱海遊憩區(愛莊園)、安平寵物公園，彷似雪白山峰的七股鹽山，是造訪台南的必走景點及知名地標，現在還可搭乘小火車串聯七股遊客中心；七股遊客中心是今年才開幕的新興景點，融合海堤元素的獨特建築外觀是網美及婚紗地拍照聖地；北門水晶教堂以極簡純白風格的外觀最為吸睛，也是婚紗壁拍聖地、遊客中心中陳列巨大抹香鯨骨骼標本；雙春濱海遊憩區最特別的就是木棧道兩旁的木麻黃倒映水面的景致，有著彈塗魚及招潮蟹豐富的濕地生態，不管是人跟動物都在這裡玩水玩到不想回家；安平寵物公園是全台唯一的寵物公園，擁有完善的寵物運動設施，旁邊的鹽水溪自行車道也是帶毛孩騎單車飽覽安平風光的好去處。





【特色景區好氣質】─柳營德元埤荷蘭村、仁德奇美博物館、山上花園水道博物館。柳營德元埤荷蘭村穿過拱橋可見歐風巨型木屐鞋、鬱金香造景、及最著名的荷蘭風車；對比荷蘭村的鄉村風味，同樣是歐風建築，仁德奇美博物館的皇宮式歐風建築顯得大器又不失細膩，充滿藝術感的建築，而館外的廣場與都會公園更是婚紗、畢業照及毛孩留下氣質美照的絕佳地點；山上花園水道博物館最具特色的是外觀為紅磚瓦水泥建築的「送出唧筒室」，內部陳設著濾水系統設，採外園區中還有為毛孩專門打造寵物遊戲區，從空中俯瞰會發現寵物遊戲區外型還是隻可愛的柴犬圖案，更可愛的是就連花園水道博物館的園長都是由毛小孩擔任呢，這麼有趣的景點怎麼能缺席呢！



台南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧表示，帶毛孩到四處走走是每位毛爸毛媽的期待，台南擁有深厚的文化底蘊及自然生態，台南適合毛小孩旅遊的地點也還有很多，如：新營天鵝湖、長勝營區、南瀛綠都心、北門井仔腳瓦盤鹽田、麻豆總爺藝文中心、大內走馬瀨農場、中興大學新化林場、安平林默娘公園、漁光島、台南市各大公園等等，不過帶著毛小孩出遊時也應注意到應有的禮節，備妥相關清潔用品或毛孩專用器皿用具，展現對整個環境及其他遊客的尊重，才能與毛孩享受到一個舒適、愜意、高品質的旅遊體驗。

・下殺2.7折・歐式風情不用出國・隨手拍都是美照