台南安平漁光島發生學生溺水事件　消防人員救起1人送醫

▲台南市安平區漁光島月亮灣，傳出學生溺水事件，消防人員出動救生艇救起1名高三生，意識清楚，送郭綜合醫院救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區漁光島月亮灣，17日下午傳出學生溺水事件，有民眾報稱5名學生玩水，1人漂出外海游不回來，台南市消防局出動消防人車9車17人及2艘救生艇前往搶救，消防人員救起1名高三生，意識清楚，送郭綜合醫院救治中。

台南市消防局119勤務中心於17日下午4時16分許據報，有民眾目擊台南市安平區漁光島月亮灣，有5名國中生玩水，1人漂出外海游不回來，消防局馬上出動第6大隊、安南中隊、安平分隊等各車輛9車17人及2艘救生艇前往搶救。

安平車組到達達現場，初步查訪說有2位國中生漂到外海，消防人員馬上下艇搶救，到下午4時34分許，消防人員救回1人，是台南市1家高中學生，另1名好像並非學生身份。

消防人員調查該名溺水學生是台南市1高職觀光三甲的19歲學生，與數名同學一起去水，該溺水學生意識清楚，由安平港務消防隊救護車送郭綜合醫院就治，另1名還在了解搜尋中。到下午4時50分，經搜尋後，確認只有1人溺水，並非2人。因現場是高雄港消防隊所管轄，台南市消防局即將後續調查處理事宜交由高雄港消防隊、海巡署調查處理中。

台南市消防局指出，暑假已經到來，6月17日下午4時16分在安平區漁光島發生1名高中學生戲水體力不支溺水並被潮汐帶往外海方向，所幸消防局救生人員及時趕抵現場，下水救回一條寶貴生命。

黃偉哲市長重申民眾從事水域運動時務必注意自身安全，不逞強、不做危險動作，選擇安全有救生員的水域，結伴戲水，並謹記「叫、叫、伸、拋、划」的救溺口訣，如遭遇颱風過境、大潮、豪雨等天候狀況不佳時，應立即停止水域活動，以降低溺水意外發生。

夏日戲水旺季即將來到，每年都有無數喪命案例，為加強學生及民眾水域安全觀念，台南市長黃偉哲呼籲學生和民眾重視水域安全，各相關局處也全力動員加強宣導及整備救援能量，展現台南市落實水域安全工作之決心；對此，台南市政府特別設置「台南市水域安全網」網站，宣導正確水域安全知識，也可查詢市內適合從事水域活動之開放水域、游泳池，及市府主辦之各項水域遊憩體驗活動，讓市民朋友在夏季期間能夠安全無虞地享受戲水的樂趣。

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