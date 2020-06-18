台南防疫不鬆懈　工地持續備戰「天狗熱」

▲台南市環保局加強工地登革熱防治查核，一旦下雨過後，即會派員稽查工地內常見的積水地點，防治登革熱。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時序來到了6月，國內新冠肺炎疫情趨緩並逐步解封，但隨著氣溫升高及雨季來臨，另一波「滅孓戰疫」才剛要開打，營建工地複雜的環境，容易成為登革熱病媒蚊絕佳的孳生環境，而台南市每年都有1萬3千餘個工地施作，密度高且更是分散民眾生活周遭，一旦成為登革熱防疫漏洞或死角，恐嚴重危害周邊民眾健康。

黃偉哲市長表示，營建工地為病媒蚊孳生熱點之一，但因工地場所的特殊性，清除孳生源杜絕登革熱有賴工地業者落實自主管理，平日就要落實巡檢，隨時注意可能的孳生地點並做好預防工作。每次下雨過後，更是要在7日內清乾積水處，落實四大訣竅「巡、倒、清、刷」，防範登革熱零破口，才能真正防治登革熱的擴散。

環保局長謝世傑特別提醒，工地登革熱防治查核為環保局常態性工作，一旦下雨過後則會派員稽查工地內常見的積水地點，如帆布皺褶、水桶鐵桶、地下室、電梯機坑、水管柱頭、裸露地、消防蓄水池及四周水溝…等，2019年度共計加強稽查667處工地，有254處發現有積水，立即要求抽乾、掃除，而無法移動或清除的大型積水則要求定期以稀釋漂白水、殺蟲劑或投擲乳塊進行防治；其中有9處工地稽查時發現積水中有孑孓，遭到告發及停工處分，請工地管理人一定要提高警覺，務必落實孳清工作，除免於受罰更能維護你我健康。

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