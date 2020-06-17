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「敢打我女友主意？」台南2男撂10車人馬談判　開槍又追逐撞斷路樹

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▲陳姓男子與蔡姓男子相約談判，持改造手槍射擊對方，蔡男駕車逃竄時自撞樹木，陳嫌自知難逃法網，在警方積極策動下，帶槍、彈投案說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲陳姓男子與蔡姓男子相約談判，持改造手槍射擊對方，蔡男駕車逃竄時自撞樹木，陳嫌自知難逃法網，在警方積極策動下，帶槍、彈投案說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南一名陳姓男子與蔡姓男子疑因感情糾紛，雙方相約6月16日凌晨在安平區觀夕平台談判，陳男一下車，就馬上持槍朝蔡男座車開槍，蔡男受到驚嚇，趕緊駕車逃逸，陳嫌駕車追逐，蔡男在民權路與安北路口自撞路旁樹木，陳男見狀逃逸，案經警方積極策動，陳男於17日中午攜槍投案。

▲陳姓男子與蔡姓男子相約談判，持改造手槍射擊對方，蔡男駕車逃竄時自撞樹木，陳嫌自知難逃法網，在警方積極策動下，帶槍、彈投案說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，涉案人陳姓男子（27歲）在高雄的魚塭擔任抓魚工，蔡男（25歲）疑似愛慕陳男女友，不斷糾纏追求，陳男曾因此警告蔡男，而蔡男又讓陳男女友背負債務，陳男還要幫女友處理債務，此事讓陳男心生不滿，約蔡男出面談判。

▲陳姓男子與蔡姓男子相約談判，持改造手槍射擊對方，蔡男駕車逃竄時自撞樹木，陳嫌自知難逃法網，在警方積極策動下，帶槍、彈投案說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雙方相約16日凌晨0時，在觀夕平台談判，陳男找來6車11人，蔡男一方有4車數人，蔡男單獨駕駛一輛車，一到現場，只見陳男1人下車，陳男一下車即拔槍對蔡男座車開槍，蔡男受到驚嚇，趕緊逃逸，陳男也駕車尾追，蔡男在安北路與民權路口，失控撞上路邊樹木，陳嫌見狀即離去，案經民眾報案，警方到場調查時，蔡男向警方指控陳嫌涉槍擊案，才讓這起槍擊案曝光。

▲陳姓男子與蔡姓男子相約談判，持改造手槍射擊對方，蔡男駕車逃竄時自撞樹木，陳嫌自知難逃法網，在警方積極策動下，帶槍、彈投案說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲陳姓男子與蔡姓男子相約談判，持改造手槍射擊對方，蔡男駕車逃竄時自撞樹木，陳嫌自知難逃法網，在警方積極策動下，帶槍、彈投案說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方在現場發現1枚彈殼及未擊發子彈1發，警方經派員調閱過濾現場附近路口監視器，查出開槍主嫌係搭乘白色自小客車前往，經報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，並獲准核發陳嫌拘票後進行追緝行動。此外，警方得知陳男IG稱號「蕭再」，即通知其親友策動他出面投案，陳螊自知法網難逃，於17日中午攜帶槍彈（改造槍枝及子彈1發）到案說明；全案依違反槍砲等罪嫌，移送台南地檢署偵辦中。

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