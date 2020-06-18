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認了！柯文哲曾力讚不被打敗　實名制口罩販賣機擬8月退場

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▲▼實名制口罩自動販賣系統試辦上線,武漢肺炎,口罩,健康,防疫,流感,感冒,新冠肺炎,公德心,公共衛生,傳染,口罩販賣機。（圖／記者李毓康攝）

▲實名制口罩自動販賣系統預計在8月退場。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，口罩販賣的管制也鬆綁。由於口罩不再是戰備物資，購買管道多元，過去台北市長柯文哲大力宣傳不會被打敗的「實名制口罩販賣機」系統，如今也受到挑戰，資訊局長呂新科18日在議會證實，3個月的試辦計畫將告一段落，預計8月會檢討退場機制。

民進黨議員吳沛憶18日在財政委員會問到，口罩智慧販賣機被批評成效不彰、浪費人力資源，2個月前要求重新檢討評估成效，如今中央連徵用都解除管制，「我們有沒有要退場？上一次招標是流標，還有在持續招標？檢討評估狀況如何」。

對此，資訊局長呂新科指出，國內防疫供需物品作調整，「在流標以後就沒有進行落地，改採用試辦」，減少規模跟部署量，8月會做檢討，看退場結構如何進行。呂說，會稍微調整部署，用簡單的桌上型Pos機協助款項收取跟身份驗證，這塊有做滾動式修正。

會後呂新科補充，實名制口罩販賣機是一個社會創新，當時涉及到跟中央系統做串接，不然實名制無法查核到本人，因為它要跟健保署作確認。因此雙方協調下當作試辦計畫，當時試辦是3個月，如果以5月15日上線，試辦3個月，大概8月就要確認評估。

「如果當實名制口罩已經不是防疫物資，就回到一般口罩販賣機的樣態，不是實名制的口罩販賣機。」呂新科說，口罩販賣機很早就有了，很多醫院門口都可以投幣購買，那時候系統單純，會變比較難是因為它是實名制，要跟健保系統做串接，這一塊是當時做實驗計畫。

呂新科指出，目前設計了6台，口罩販賣機口罩1.0加強版，1.0是在藥局限購，目標是要讓限購自動化，所以只能選有限購的地方。以北市督導限購的地方，就是12個健康服務中心，但當時議員對這有意見，加上第一次標案流標，基本上順勢調整變成試辦計畫。

試辦計畫就把當時準備好的6台放在3個行政區，當時是信義、文山、萬華各2台，最後減少成各1台，增加大同、士林、南港。

而要如何評估退場？呂新科強調，是「試辦期結束」，會進行一個評估作業，報告除了內參外也會給健保署，如果覺得這工具跟通路方式在整個防疫生態裡面還有需要，會再想辦法要不要停案繼續。若已經不需要，就會讓它退場，設備會還給廠商。未來只有防疫需要，也會再拿出來使用，有效益就會來部署，沒效益就會收起來。

至於試辦的成效，呂新科指出，口罩1.0、2.0、3.0是多元、多層次的解決方案，會比較複雜是因為外界認為這是中央跟地方在競賽，但其實是中央地方合作而非競賽。

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