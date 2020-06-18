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孟加拉台商團專機3人確診「座位圖曝光」 　同行者、前後排乘客39人隔離中

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▲▼孟加拉返台再添一例確診，案446與染疫夫妻同班機，座位圖曝光。（圖／指揮中心提供）

▲孟加拉返台再添一例確診，案446與染疫夫妻同班機，座位圖曝光。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內再確認一例境外移入病例，為日前孟加拉返台夫妻同團專機返台的男性台商。指揮中心表示，該案座位為夫妻前一排，已經將其前排旅客6人列入居家隔離，加上先前列入居家檢疫前後排乘客23人與同為孟加拉台商團10人，該班機總計有39人居家隔離中，其餘乘客居家檢疫，若有出現症狀隨即採檢送驗。

▲▼0618中央流行疫情指揮中心臨時記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

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▲中央流行疫情指揮中心臨時記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

中央流行疫情指揮中心週一才公布一對自孟加拉返台夫妻新冠肺炎確診，今（18）日再次公布1名同班機個案確診。發言人莊人祥說明，該案為60多歲男性，今(2020)年1月下旬獨自前往孟加拉工作，6月12日自孟加拉搭機至馬來西亞，13日與包含染疫夫妻（案444、445）在內等12名台商一同自馬來西亞搭乘專機返台。

指揮中心表示，案446入境時無症狀，因考量孟加拉當地風險高，衛生單位於6月16日主動針對與案444、445同行返台之另11名台商採檢，其中1人陽性確診(即案446)、10人陰性；目前案446住院隔離中。

指揮中心指出，案446入境後獨自1人進行居家檢疫，未接觸國內親友；衛生單位目前已掌握案446同班機前二排座位乘客共6人，加上先前夫妻相關接觸乘客23人、同團成員尚有10人，一共39人居家隔離。

先前華航曾有一班機12人確診，當時全機340人採檢，本次搭載孟加拉台商的班機是否也會類似處理？莊人祥表示，從華航經驗來看，後來採檢確診者都是有症狀者，現在全機都處於居家檢疫、隔離狀態，若有乘客出現症狀，才會進行採檢。

指揮中心統計，國內截至目前累計74,842例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含73,939例排除)，其中446例確診，分別為355例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，434人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

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