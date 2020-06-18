孟加拉返台再增1例確診「個案無症狀」　莊人祥：當地感染可能性大

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者徐斌慎攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣一對夫妻從孟加拉（個案444、445）回來確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心今（18）日在宣佈新增一例境外移入，個案為同班機乘客，新增個案是和其他12名台商一同自馬來西亞搭乘專機返台，座位於案444、445前一排，目前案446無症狀，住院隔離中，研判在當地感染可能性較大。

莊人祥說，案446入境時無症狀，因考量孟加拉當地風險高，衛生單位於6月16日主動針對與案444、445同行返台另外11名台商採檢，其中1人陽性確診（即案446）、10人陰性；目前案446住院隔離中。

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▲全台確診人數增至446例。（圖／曾梓倩製）

案446入境後獨自1人進行居家檢疫，未接觸國內親友；衛生單位目前已掌握案446同班機前二排座位乘客共6人（機組員、前一排與後兩排乘客已匡列為案444、445同班機接觸者，故不重複匡列）。

根據指揮中心統計，國內截至目前累計74,842例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含73,939例排除），其中446例確診，分別為355例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，434人解除隔離，其餘持續住院隔離中。



▲今（18日）新增1名境外移入確診患者。（圖／陳昱璇製）

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