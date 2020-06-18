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又見孟加拉境外移入！與染疫夫妻同班機返台　國內確診累積446人

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▲▼0618中央流行疫情指揮中心臨時記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者徐斌慎攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布新增1名境外移入個案，為和孟加拉染疫夫妻同班機返台的60多歲男性，入境時並無症狀。國內仍維持連續67天無本土病例，截至目前累計446例確診，分別為355例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

莊人祥表示，該名60多歲男性，今(2020)年1月下旬獨自前往孟加拉工作，6月12日自孟加拉搭機至馬來西亞，13日與案444、445等12名台商一同自馬來西亞搭乘專機返台(座位於案444、445前一排)。

請繼續往下閱讀...

▲▼446,肺炎,確診,案例,成長圖,敦睦艦隊,06/18( 圖／曾梓倩製）

▲截至18日為止，全台確診數達446例。（圖／曾梓倩製）

指揮中心表示，案446入境時無症狀，因考量孟加拉當地風險高，衛生單位於6月16日主動針對與案444、445同行返台之另11名台商採檢，其中1人陽性確診(即案446)、10人陰性；目前案446住院隔離中。

指揮中心指出，案446入境後獨自1人進行居家檢疫，未接觸國內親友；衛生單位目前已掌握案446同班機前二排座位乘客共6人(機組員、前一排與後兩排乘客已匡列為案444、445同班機接觸者，故不重複匡列)。

▲▼446,新冠肺炎,關係圖,地圖（圖／陳昱璇製）

▲今日新增的個案是60多歲男子。（圖／陳昱璇製）

指揮中心在本週一才公布2例境外移入病例，個案為孟加拉返國的一對夫妻，在當地曾經確診染疫，13日自馬來西亞搭乘專機返國，入境時無症狀，因主動告知曾於孟加拉確診住院，由機場採檢後送至集中檢疫所隔離，其中案444一採檢驗陽性，案445一採檢驗陰性，二採檢驗陽性，兩人均於確診，目前住院隔離中。

值得注意的是，原本疫調指出兩人有穿著口罩、防護衣，隔天卻有爆料指出2人並未穿著防護衣。莊人祥表示，經調查機場影像，2人確實未穿防護衣，但有配戴口罩；台中市政府今日表示，針對疫調不實，將依傳染病防制法處分6萬至30萬元。

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