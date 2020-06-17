被罷免後過生日…韓國瑜許下三個願望！自嘲「最近又失業了」

▲韓國瑜於臉書發生日文 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市前市長韓國瑜日前卸下首長職務後，除了在生日前夕更換Facebook封面照片，他17日度過63歲生日，也在臉書上傳最新照片，更許下三個願望：「一願世界重拾清平、二願你我身體強健、三願人人心存正念、幸福快樂長相伴。」，也在文中要祝福他的母親，身康體健，尤其生了一個像我這樣的兒子（最近又失業了），繼續煩惱發愁他這個兒子到一百五十歲。

▲韓國瑜於臉書發生日文，感謝大家寫卡片給他。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

前高雄市長韓國瑜因罷免案卸任後，表示要沉澱一段時間，適逢韓國瑜63歲生日，許多挺韓支持者、網友也紛紛留言獻上祝福。韓國瑜也於17日在臉書PO出文章，並且附上幾張照片，照片中他穿著運動POLO衫，手上拿著一疊卡片，寫下：「當年歲漸長，生日蛋糕不過是一盤卡路里和膽固醇。真正能甜進心裡的還是遠朋近友、手足親人、結髮牽手、膝下兒女與高堂父母；人道生日就是母難日，『老母一百歲，常念八十兒』。尤其生了一個像我這樣的兒子（最近又失業了），我媽絕對是養兒一百歲、長憂九十九的代表。」

▲韓國瑜分享自己收到生日卡片 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

韓國瑜在文末寫下：「所以，最重要的生日祝福是要祝福我的母親，身康體健，繼續煩惱發愁我這個兒子到一百五十歲。除了生日祝福，我也不免俗地許下三個願望：一願世界重拾清平、二願你我身體強健、三願人人心存正念、幸福快樂長相伴。」，文章一發出不到半小時，按讚數已經破2萬，支持者也在底下留言，祝他生日快樂。

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