陳其邁返高雄投入補選！趙天麟TURN ON　吳怡農可望擔任發言人



▲主委趙天麟公布民進黨高雄市黨部新任幹部記者會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

在2020年競選立委失利的吳怡農，在敗選之後仍有高人氣，民進黨高雄市黨部主委趙天麟，17日在記者會上表示，吳怡農確實很有可能接任陳其邁的競選總部發言人，只要陳其邁一聲令下，分散在台灣各地家喻戶曉且深受大家喜愛的戰將們，隨時都能到高雄輔選。

▲主委趙天麟 。（圖／記者洪靖宜翻攝）



民進黨中央黨部將於17日下午正式徵召陳其邁副院長參與高雄市長的補選，同時高雄市黨部由主委趙天麟立委開記者會公布新任黨工職名單，並宣布黨部全員就輔選戰鬥位置，民進黨黨部主委趙天麟說，面對8月15日的高雄市長補選，將率領民進黨高雄市黨部超前部署，推出最強陣容結合陳其邁原有的高雄各區組織專員納編入黨務系統，成為最強輔選戰隊。

▲吳怡農曾到高雄為罷韓發聲。（圖／記者洪正達攝）

有媒體詢問吳怡農有無可能來高雄輔選，甚至是擔任陳其邁競選總部發言人？趙天麟則回說：「這可能由陳其邁宣布比較合適，就我知道小道消息，不僅高雄，各地許多家喻戶曉、深受大家喜愛的戰將們，對來到高雄助選都有熱忱，都蓄勢待發，只要陳其邁一聲令下，他們隨時都能到高雄支援，但你(記者)說的人選，在我的了解，是很有可能性的！」

對國民黨批陳其邁是政二代、貪二代，趙天麟也說，謾罵不該是對手要呈現給高雄人的格調，現在的陳其邁，已是經過那麼多粹煉和民意洗禮的「陳其邁2.0」，相信高雄人心目中，最好市長人選就是陳其邁。

時間對我們來說完全沒用！

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