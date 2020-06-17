罷免黃捷連署已收集1.9萬份　新推促銷小物「三倍清捷袋」：花5元帶走15元

▲罷捷小物垃圾袋。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，掀起更地許多罷免聲浪四起，尤其在高雄，罷免時代力量市議員黃捷及民進黨市議員陳致中的連署點都已經成立，而罷免黃捷連署站近日更推出罷捷小物，上頭寫著「三倍清捷袋」，用5塊讓支持者認購價值15元的垃圾袋，罷捷志工也提到，目前已經累積到1萬9千份連署書，未來也將展開戶外宣傳，加速連署速度。

▲罷捷連署點 。（圖／記者洪靖宜攝）

罷免黃捷的連署點外擺了看板，上頭寫著「鳳山清捷隊」，要讓鳳山清「捷」溜溜，除此之外，罷捷團體也推出新的罷捷小物，每捲垃圾袋外面貼上「三倍清捷袋」，並且印上大大的罷字，志工組長王先生說，罷免黃捷的訴求就是清「捷」鳳山，有直播主贊助垃圾袋，每捲垃圾袋以15元買進，民眾可以5元購買，就像近期政府推出的三倍券一樣的概念，他提到：「免費贈送容易遭受到抹黑誤解，因此垃圾袋用5元讓支持者認購，數量有限目前只有100個。」

▲罷捷連署點 。（圖／記者洪靖宜攝）



王先生提到，截至16日，已經累積到1萬9千份連署書，未來也將展開戶外宣傳，加速連署速度，且目前罷免領銜人已經找好，預計等到連署書累積到3萬3千份就會正式向中選會提案 。對於近日連署狀況，王先生也說：「(罷捷)連署將近半年，近日有年輕化趨勢，人家不是說年輕人都挺綠嗎，我們也很疑惑，可能他們也感覺到用政治追殺很可恥。」

根據選罷法的規定，以黃捷所在鳳山區市議員選區為例，罷免第一階段要1%以上選民連署提案，第二階段要10%以上選民連署，第三階段才是投票。若以此次前高雄市長韓國瑜罷免案，鳳山選舉人數29萬4083人計算，第一階段約要2940多份，第二階段要2萬9千多份，第3階段投票罷免，同意罷免票數要多於不同意罷免且超過選區25%同意票數，門檻是7萬3520票以上。對於門檻不低，罷捷志工組長王先生也說樂觀說：「不會困難，很有信心！」

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