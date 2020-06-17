「國瑜人員」還在市府群組？　鄭照新嗆基進黨「腦子有洞」：帳號隨公務機繳回





▲台灣基進高雄黨部痛批韓國瑜人馬還在媒體連絡群組內。（圖／翻攝自台灣基進高雄黨部臉書粉專）

記者袁茵／綜合報導

前高雄市長韓國瑜6日遭罷免，12日正式生效；然而台灣基進高雄黨部卻批評，韓國瑜機要人員還不退出新聞局的媒體連絡群組，「這些前朝官員有多麼戀棧權位。」前高雄市新聞局長鄭照新則回應，公務機早已繳回，「不明就裡亂槍打鳥！」

「離職後自動退群，應該是職場交接的標準程序吧？」台灣基進高雄黨部17日在臉書上提到，在韓國瑜及其任命的政務、機要人員遭到解職後，竟然仍不願退出新聞局的媒體聯絡群組，多位媒體朋友因不想為難新聞局公務人員，所以告知他們，這些前朝官員有多麼戀棧權位。

台灣基進高雄黨部一一點名，不管是韓市府的民政局長曹桓榮，仍至區公所的活動頒獎，又或者是韓國瑜秘書、前新聞局長鄭照新，仍在市府媒體聯絡群組，這些行為顯然違反公務倫理。

台灣基進高雄黨部質疑，被市民否定而遭到解職的前官員為何還有理由不退群？至今仍大剌剌地接收市府資訊？難道鄭照新口中的「做好交接」，就是「攏無離開」的意思？這些截圖只是冰山一角，同時也要呼籲，韓國瑜安插進市府的所有約聘雇、職代、臨時等人員們應該知所進退，以維護讓國家得以順利運作的行政體系及公務倫理。

針對台灣基進高雄黨部的言論，鄭照新17日也在臉書上回應，公務機在解職當日就繳回了，而帳號跟隨公務機，早已不在身邊，「不明就裡亂槍打鳥，一個字，蠢！」

鄭照新也怒嗆，「誰像你們一樣沒有分寸。腦子有洞！給臉不要臉！有正氣的人不會害怕邪佞。」

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▼鄭照新回應台灣基進高雄黨部。（圖／翻攝自鄭照新臉書）