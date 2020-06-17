高雄市長補選將開跑　法務部期許公平公正選風

▲檢察總長江惠民談本次高雄市長補選。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市前市長韓國瑜遭罷免後，中選會也已經公告，將在8月15日進行投票補選。法務部長蔡清祥17日表示，將請檢察總長江惠民進行督導選舉查察工作，希望這次補選能在公正、公平、平和、順利下，完成選舉。

法務部與最高檢察署於17日舉行茶敘，席間蔡清祥表示，「馬上就要進行市長的補選，時間也不長，在檢察總長的督導之下，希望高雄地檢署與橋頭地檢署能夠認真的做選舉查察的工作，讓高雄市長補選，能夠在公正、公平、平和、順利下，來進行完成選舉。」

而江惠民也補充，「各地檢署都會循著過去的模式，但這次不一樣的就是說，到底會有多少候選人現在還不曉得，大概競爭的態勢如何也不曉得，要等人選出來後，才會比較明瞭。中選會已經把期程表轉給本署，我們也已經轉交給轄區地檢署，會依照這些計畫，來進行後續反賄選、查察暴力選舉的工作。」

另外江惠民也提出韓國瑜罷免案中的選舉查察情資，總計檢方收到的情資共63件、被告人數為109人，其中有10件已經簽分偵字案、另有53件為他字案；而63件情資中共有11件、12人為涉犯選舉暴力案件，另外有32件、59人為涉犯賄選案件，目前已經偵查終結提起公訴，共有2件、4名被告。