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韓國瑜生日自嘲「最近失業了！」　穿短褲低頭看卡片…許下1祝福、3願望

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▲▼韓國瑜生日在臉書發文，自嘲「最近又失業了。」（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲韓國瑜生日在臉書發文，自嘲「最近又失業了。」（圖／翻攝韓國瑜臉書，以下皆同）

記者袁茵／綜合報導

前高雄市長韓國瑜6日遭罷免，12日正式生效。面對自己的63歲生日，韓國瑜17日在下午5時20分左右於臉書自嘲，母親生下了他這個最近失業的兒子，一定是「長憂九十九的代表。」祝福自己的母親身體健康，並許下3個願望。

「當年歲漸長，生日蛋糕不過是一盤卡路里和膽固醇。」韓國瑜17日下午在臉書上表示，真正能甜進心裡的，還是遠朋近友、手足親人、結髮牽手、膝下兒女與高堂父母。

韓國瑜提到，人道生日就是母難日，老母一百歲，常念八十兒，「尤其生了一個像我這樣的兒子（最近又失業了），我媽絕對是養兒一百歲、長憂九十九的代表。」

韓國瑜許下生日祝福，希望母親身康體健，繼續煩惱發愁他這個兒子到150歲，以及許下3個生日願望，「第一願世界重拾清平、二願你我身體強健、三願人人心存正念、幸福快樂長相伴。」

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▲▼韓國瑜生日在臉書發文，自嘲「最近又失業了。」（圖／翻攝韓國瑜臉書）

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