獨／罷免陳致中起跑　最新連署書份數曝光！發起人曝罷免他理由



▲罷免陳致中起跑。（圖／記者洪正達攝／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，掀起更地許多罷免聲浪四起，尤其在高雄，罷免民進黨市議員陳致中的連署點也已經成立，罷免陳致中發起人接受《ETtoday新聞雲》訪問，15日中午連署點開張後，至17日中午已經破1300份，發起人也提到，要罷免他最大理由就是看不到他問政績效，只看到他在批評韓國瑜。

▲罷免陳致中連署點 。（圖／記者洪靖宜攝）

罷免陳致中發起人接受《ETtoday新聞雲》訪問，他說從15日中午連署點開張後，至17日中午已經破1300份，記者實際到前鎮區的連署點觀察，一早就有民眾來填寫連署書，或是要拿回家簽，還有人拿著資料夾，一次就拿了約10張連署書到場來繳交，工作人員一一仔細審核，絕不浪費任何一張連署書。





▲罷免陳致中連署點 。（圖／記者洪靖宜攝）

罷免陳致中發起人表示，要罷免陳致中最大的理由，就是認為他問政都沒利於前鎮小港，發起人認為，就是一直看到陳致中在批評韓國瑜，沒有看到他對地方有建立哪些建設，討厭韓國瑜是他自己選擇，但小港前鎮建設在哪，上任一年多看不到任何東西，看不到問政績效。發起人認為，已經給了陳致中機會，他提及：「政治活動如果比建設前鎮小港還重要，就讓他專心去從事黨職。」

不過小港前鎮是深綠選區，要罷免陳致中不容易，發起人坦言，罷免有一定難度，不過近日看見連署點人潮相當踴躍，他認為：「只要經過努力，相信可以達成目標！」。罷中團體人力極度欠缺，主力工作夥伴才8位，分工去宣傳或是收件等工作。

來簽署連署書的民眾受訪表示：「本來就對他(陳致中)不認同，在市議會沒有什麼表現，就上去開始罵人，挾帶私怨在質詢」，也有人號召家人同仁都一起來簽：「民意代表就是要為選區謀福利，他在議會表現對選民沒幫助阿，沒有貢獻，表現不及格。」

時間對我們來說完全沒用！

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