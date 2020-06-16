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被爆與柯文哲鬧不合！蔡壁如憶20年緣分「誰都會意見相左」…但從未說出這6字

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▲▼台北市議會市政總質詢，市長柯文哲、市議員秦慧珠、黃瀞瑩、市府顧問蔡壁如。（圖／記者湯興漢攝）

▲蔡壁如、柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

去年8月成軍的台灣民眾黨，在2020總統、立委大選時，躍昇為國內第三大黨，然而近來黨內卻爆出，黨主席柯文哲和立委蔡壁如不合消息。對此，蔡壁如在臉書回憶自己與柯文哲的緣分，強調自己與對方共事超過20年，從沒說過「這不干我的事」，任何人都可能意見相左，但他們都會透過溝通來解決、一起前進。

在被周刊爆出不合傳聞後，蔡壁如16日中午12時於臉書上發表「相信自己、相信長官，也要讓自己值得信任」長文，回憶自己從台大醫院外科加護病房、葉克膜團隊到台北市政府，與柯文哲共事的20年回憶。

▲▼「共融經濟幸福永續-後疫情時代經濟」論壇,蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡壁如。（資料圖／記者李毓康攝）

蔡壁如回憶道，自己在1992年與柯文哲展開合作，當年她還在加護病房工作，而對方則是台大醫院外科部的住院醫師；隔年柯文哲前往美國明尼蘇達大學進修，還寫了一封叮嚀她學習護理以外專長的信；到了1994年6月，她和升任外科加護病房主任的柯文哲一同單打獨鬥3年，共同籌備、成立葉克膜小組。

蔡壁如說，柯文哲給了她很大的空間發揮，也總能激發潛能，完成原本以為不可能的事，帶給她榮譽心和成就感，「這是我長年追隨柯文哲，處在人命關天的高壓環境中，始終沒有退縮的主因。」自己與對方合作久了，多了認識與默契，會開始表達「我想一想再回答你」等言論，但這麼多年以來，從來沒說過的話就是「這不干我的事」。

▲民眾黨主席柯文哲出席秘書長謝立功正式就任記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

蔡壁如提到，他們一直秉持「專業問題，專業解決」信念，而「柯文哲市長一旦決定的事情，我就會貫徹到底！」也因此她必須是柯文哲對外溝通的平台，「讓別人了解市長的政策」，成為了她最重要的工作，「過去如此，現在還是如此。」

蔡壁如說，不論柯文哲是醫生、市長還是黨主席身分，她都和對方長期共事多年了，「這世界上任何人、任何事都有可能會意見相左，但我們會透過溝通、討論、協調來解決。」

最後，蔡壁如強調，民眾黨的價值是民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營的政黨，絕不可能只會有一種聲音，會透過溝通去找出平衡，而她與柯文哲彼此之間的信任，來自於相信，「我們會與民眾黨這個大家庭一起前進！」

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