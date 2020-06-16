快訊／聲押少龍！誆帶信徒上太空躲末日　涉宗教詐財騙色罪嫌重大

▲自稱中華中正黨榮譽主席的「少龍」徐浩城涉嫌詐欺等罪遭檢察官聲押。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

中華中正黨榮譽主席「少龍」(本名徐浩城)，涉嫌以宗教名義，詐騙信眾捐助，還成立限「仙女班」，藉機性騷擾，檢警蒐證多時，今天發動搜索拘提少龍到案後，晚間台北地檢署檢察官複訊後，依涉嫌強制猥褻等罪嫌重大，有反覆實施之虞等理由，向法院聲請將少龍羈押禁見，同案被告黨秘書長李美華10萬元交保候傳。

檢警接獲檢舉，少龍成立華興靈修中心，對外自稱為「道主」、「五教共主」、「主人」、「師父」等，信徒都是「僕人」，要信眾捐款買物資、買太空梭，才能一起逃到少龍的星球，此外，少龍還要求成立「仙女班」，招收單身女信徒或信徒家人，並頒布「道宮宮女新生活規則」等文章，嚴格控制仙女生活，並施以強制猥褻得逞。

▲中華中正黨秘書長李美華(右)交保10萬元。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署主任檢察官黃珮瑜16日指揮刑事局等單位，同步搜索少龍道館等處，並將少龍、黨秘書長李美華拘提到案，當場查獲贓款8000萬元，以及象徵飛向少龍星球的太空梭等贓證物，晚間全案移送北檢時， 10多名以穿著粉紅衣為主的信徒還試圖護駕阻擋媒體拍攝，警方要求信眾不要擋道，少龍本人則完全不發一語。

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