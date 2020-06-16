涉性侵「仙女班」詐財8000萬元　「少龍」上銬被逮…粉衣信眾護駕送進北檢

記者劉昌松／台北報導

中華中正黨榮譽主席「少龍」(本名徐浩城)，涉嫌以宗教名義，詐騙信眾捐助，還成立限30歲以下女子加入的「仙女班」，供他個人性騷擾，台北地檢署今天指揮刑事局搜索並拘提少龍與黨秘書長李美華，稍早移送時，10多名以穿著粉紅衣為主的信徒還試圖護駕阻擋媒體拍攝，警方要求信眾不要擋道，少龍本人則完全不發一語。

▲自稱少龍的徐浩城用衣服遮住手銬被移送台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

檢警接獲檢舉，以少龍為首的華興靈修中心，在全台北中南都有信徒募資捐贈的道場，且都是無條件登記在少龍名下，少龍自稱為「道主」、「五教共主」、「主人」、「師父」等，信徒都是「僕人」，少龍不斷告訴信眾，地球將要毀滅，要捐款買逃生物資、買太空梭，才能一起到少龍的星球。

▲刑事局幹員押送共犯李美華。（圖／記者劉昌松攝）

專案小組追查，除了利用信徒恐懼詐騙吸金外，少龍成立「仙女班」，招收20至30歲的年輕單身女信徒或信徒家人，由秘書李美華統一管理，並頒布「道宮宮女新生活規則」、「道主教化」、「道主開示」等文章作為內部規範，同時嚴格控制生活，禁止女信徒與親友聯繫，並施以強制猥褻得逞。

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