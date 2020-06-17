少龍挑「仙女」超胸標準曝！她應訊微笑硬ㄍㄧㄥ…聽到自己不是唯一淚崩

▲少龍徐浩城涉嫌挑選面貌清秀、身材傲人的女信徒加入「仙女班」供他猥褻逞慾。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、孫于珊／台北報導

自稱中華中正黨榮譽主席少龍(徐浩城)，涉嫌在華興靈修中心自組「仙女班」，除了要求必須未婚、30歲以下女性外，還專挑上圍傲人的女信徒加入仙女班，不少被害人曾被少龍找進私人房間摸胸猥褻，因少龍嚴厲禁止她們獨處經過，有被害人應訊時也始終微笑不語，聽到有其他人也有相同遭遇，才淚崩作證不舒服的經歷。檢警呼籲其他被害人也出來指證少龍劣行。

檢警經過長期蒐證訪查，16日拂曉出擊，搜索靈修中心各處道館，當場發現用A4紙箱裝著疑似詐騙所得8000萬元現金，據了解，少龍全盤否認利用宗教詐財，也未成立「仙女班」，但辦案人員質疑為何要求未婚處女才能入班時，少龍又說「不用未婚，離婚的也可以」，說詞前後矛盾。

▲中華中正黨秘書長李美華負責管理仙女班。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

根據警方搜出少龍制定的「仙女班」宮女規範，女信眾入班可靠道主靈界能量修行成仙，但必須有「至少無上之純潔，終生獻身是至上道主的新娘」，仙女們白天在少龍開設的電子檢驗公司上班、晚上集中住在靈修中心，由黨秘書長李美華集中管理，名為禪修，實際上行動受到監控，不准跟親友聯繫。

專案人員追查發現，仙女班成員共同特色是不滿30歲單身，面容清秀，且上圍傲人，都是由少龍親自挑選，過去10多年來，已有200多人被選入仙女班，先前出面指控的被害人證稱，少龍經常要宮女單獨進房，然後突然摸乳房甚至舌吻胸部、下體。

▲少龍立下宮女誓詞，仙女班成員需終生獻身，是道主的新娘。（圖為資料照／記者張君豪攝）

因為女信徒多是從小跟著長輩一起到道場靈修，對少龍的「靈動」感應深信不疑，大多認為少龍是在幫她們灌頂、提升靈修，儘管覺得不舒服，也沒有反抗，加上規範不得對外說出任何房內的事情，有人不小心提起，被少龍當眾斥責，引來其他信徒異樣眼光，所以仙女們也不敢彼此打探了解。

據了解，檢警目前已秘密訊問過至少4名被害人指認，其中有人一開始被約詢時，對仙女班發生的事情始終微笑不語，辦案人員透露其他被害人的指控內容後，這名女子才突然淚崩，表示不知道為什麼會發生這種事情，也不曉得其他人也受害，加入指控少龍強制猥褻的行列，檢警目前仍持續追查其他尚未浮出面的被害人。

療癒！紓壓！心訣大公開



二手票券豐富你的生活

【其他新聞】

獨／噁教主少龍！稱精水助女眾修行 逼舌吻搓舔欲性侵卻「硬不起來」

聲押少龍！誆帶信徒上太空躲末日 涉宗教詐財騙色罪嫌重大

拉K上路挨罰9萬 他掰「一事不二罰」...法官打臉：2年前的不相干