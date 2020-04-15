快訊／松山南京東路爆12學生鬥毆1少年遭刺胸　中輟生晚間投案「凶器」竟是它

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快訊／松山南京東路爆12學生鬥毆1少年遭刺胸　中輟生投案凶器竟是指甲銼刀

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▲▼ 松山區12名學生談判，一言不合拔刀猛刺 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲松山區12名學生談判一言不合拔刀猛刺，晚間涉嫌刺傷中學生的中輟生已到案 。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

北市松山區南京東路15日上午10點多爆發中學生鬥毆持刀刺殺案件，造成李姓中學生（14歲）被尖刀刺傷送醫，警方調查發現兇刀竟是「指甲銼刀」，原來有一名中輟生幫女學生陣營出面談判，談判過程遭李姓學生出拳毆打後，他便持指甲銼刀刺傷對方後，騎機車逃離現場；警方趕赴現場時11名學生都已倉皇逃逸，警消緊急將傷者送往台北長庚醫院急救，所幸並無生命危險。

▲▼ 松山區12名學生談判，一言不合拔刀猛刺 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲松山區12名學生談判一言不合拔刀猛刺，晚間涉嫌刺傷中學生的中輟生已到案 。（圖／記者黃彥傑攝）

松山警方表示：12名涉案人都未成年，均就讀台北市某國中和高中，涉嫌持刀刺傷李姓國中生的少年是離校中輟生，警方調查發現雙方約在南京東路四段談判時，疑因感情糾紛，一名女高中生先出拳打了對方陣營一名少女後，爆發肢體衝突，混亂中，這名正輟生持隨身攜帶的指甲銼刀拿來當凶器，刺向被害學生胸部造成左胸約3公分撕裂傷。

最新消息，今晚這名持刀砍人的中輟生已經主動到松山警分局投案，但他到案後供述，犯案後太緊張，行兇後把指甲銼刀丟棄，目前警員以戒護陪同他外出尋找兇刀，警方並透過家長和校方教官聯絡其他涉案少男女到案說明。

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