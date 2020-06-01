獨／「政大詠春事件」出手教授被解聘！學生再爆：老師出拳猛K才驚覺蒐證

突發中心／台北報導

今年3月底政治大學法學院發生法律系教授上課因不滿學生「詠春拳只能打農夫」邀學生上台切磋，結果情緒失控，變成教授毆打學生的意外衝突。《ETtoday新聞雲》獨家披露：政大1日上午召開院教評決議「解職該名教授」。校長郭明政無奈回應：家門不幸，無法多做評論，「畢竟是同事對同事下手，大家都需要擔當和智慧去解決。」

目前政大詠春事件、涉嫌以詠春拳動手毆打學生的保險法教授，將等6月底前校評會最終審議，決定其去留。

▲政大法學院教授施展詠春歐學生影片曝光，衝突過程中教授揮拳毆打學生。（圖／翻攝畫面）

該校目擊「師生練詠春」的法律系學生5月24日向《ETtoday新聞雲》爆料指出，政大校方在事發後「以拖待變」，質疑教授在課堂上打人都有錄音錄影，校方調查兩個月沒任何行動；且法律系有多名老師幫打人教授提「和解」。學生質疑，「學法律不就是追求公平正義嗎？」對校方消極態度感到失望。

▲政大法學院教授施展詠春歐學生影片曝光，衝突過程中教授揮拳毆打學生。（圖／翻攝畫面）

爆料人加碼向記者指出：被打同學當時只是開玩笑「詠春只能打農夫」，不願上台，老師硬要求他上來，同學以為老師開玩笑、研判也不會「來真的」，結果一上講台，老師對連續猛敲頭，甚至還被出腿踹翻，教室裡都可聽到同學頭部被打「碰碰碰」撞擊聲響、教授還嗆說「我只用了兩分力」、「等下你不信是不是？我出全力打你！看你幾分鐘可以躺下！」

目擊學生憤怒表示，同學開玩笑後，老師一直要求同學先出手來驗證他詠春的功力！但這名同學沒有武術背景，甚至比老師矮一個頭都不只，體重連老師2/3都不到；學生質疑：一個自稱習武的大塊頭魁武教授，又有課堂老師的權威，強迫身材弱小沒武術背景的同學在「保險法」課堂講台上習武，學生不禁想問在師生權力、能力完全不對等的狀況下強邀學生練詠春「這究竟叫做『比武』？還是『霸凌』？」

同學進一步解釋：因為全班同學以為老師開玩笑作弄學生，根本沒人想到要錄影錄音，等到老師出拳猛K同學後，才有少數同學趕緊拿手機錄影蒐證：「根本沒人想到老師會突然這樣！」

政大法律系學生聽聞4日政大法學院將召開院務會議決定詠春教授的懲處，但頻頻抱怨校方及法學院並未通知學生參加院務會議作證、或給被害學生陳述的機會，學生認為校方可能想藉此大事化小；但政大法學院1日中午院務教評會議決定解聘該名涉嫌毆打學生的教授，讓學生鬆了一口氣，至於該教授最終去留，仍有待政大6月底召開校評會最終裁決。

【其他新聞】

獨／打6拳踢2腳代價出爐！政大詠春教授「院教評決議解聘」 校長：家門不幸

►華碩電腦驚爆內賊！採購主管與女友狂收回扣 9千萬公款進私人口袋

►華碩電腦「內鬼」A到買豪宅！低價高買「2關鍵零件」 海撈9千萬手法曝光

► 妻兒帳戶當人頭 華碩內鬼半夜勤跑ATM小額存款...警諷像詐騙車手



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！