妻兒帳戶當人頭　華碩內鬼半夜勤跑ATM小額存款...警諷像詐騙車手

▲華碩電腦張姓採購經理訊後遭警方依違反背信、詐欺罪嫌移送法辦 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

華碩電腦歷經一年多的內部蒐證、外加報警雙管齊下，終於在19日下午逮到自己公司採購部門張姓經理（42歲），涉嫌任職多年來勾結廠商高報指紋辨識模組大賺黑心回扣，雖然張男到案後否認犯案，但檢警蒐證期間發現他多次進出高檔飯店餐廳與業者餐敘，飯局結束後就拎著疑似裝盛回扣現金的手提袋離開。

▲警方在張姓經理住家查扣部分回扣贓款。（圖／記者張君豪攝）

檢警查出，華碩採購部張姓經理利用老婆、兒子開設銀行帳戶，藉此避免資金金流被鎖定，張男晚間常與廠商餐敘，深夜又直奔銀行ATM存款機小額存入消化龐大回扣，行為宛如詐騙集團提款車手，讓警方為之搖頭。

檢警監控發現，張男不僅在桃園市藝文特區坐擁市價逾2千萬元豪宅，還經常出入台北、桃園高檔飯店餐廳餐敘，警方發現他常接受材料供應商業者招待，而且利用飯局期間現金交付高價零件的溢價回扣。

張男和勾結的材料供應商使用現金交付避免華碩總公司、檢警查緝金流，但警方查出張男拿到現金後，經常半夜跑到住家附近的銀行ATM存款機存入這些贓款，且為了規避洗錢防制法，張男會把無法見光的廠商回扣現金存入自己幫老婆、小孩申辦的銀行帳戶，且每天只存最多不超過50萬元。

張男採用化整為零方式，經常晚間帶現金提款卡到ATM操作存款，他收受的大筆回扣，經常得花一兩周時間才有辦法全部存完，但他沒料到這些人頭帳戶金流早被警方監控。張男落網坦承近年因投資股票、期貨慘賠，實際收入並沒有異常金流顯示這麼多；但手握華碩電腦零件採購大權的經理卻經常半夜變裝跑ATM存款，「看起來就跟詐騙集團的車手一樣」，警方揶揄黑心錢真是不好賺。

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