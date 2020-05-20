華碩電腦「內鬼」A錢手法曝光！低價高買「2關鍵零件」海撈9千萬

▲華碩電腦張姓採購經理訊後遭警方依違反背信、詐欺罪嫌移送法辦 。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

華碩電腦公司爆發員工勾結材料供應商提高報價大賺回扣案！華碩電腦內部安全稽核，發現採購部張姓經理（42歲）從104年在該部門晉升採購部副理後，他的銀行帳戶開始出現異常，華碩接獲檢舉後展開內部調查，發現張姓經理平均每年帳戶都有額外1千多萬元現金存入，後來張姓經理發現公司調查後，還利用其他人頭帳戶規避稽核。

警方收網時發現他坐擁桃園市藝文特區市值超過2千萬元豪宅，銀行帳戶內總計有2593萬元現金，明顯和他擔任華碩電腦採購部經理薪水不相稱，刑事局從去年3月接獲華碩電腦公司安全部門主管出面報案後展開調查，並派員暗中跟監張姓經理並清查其帳戶金流。

▲華碩電腦張姓採購經理訊後遭警方依違反背信、詐欺罪嫌移送法辦 。（圖／記者張君豪翻攝）

調查發現，張男從任職副理期間，勾結華碩材料供應商4G網卡和指紋辨識模組廠商，以低價高報的方式分拆賺取回扣，該公司採購開發給筆電、手機使用的指紋辨識模組，科技廠商開發時的成本每組約2.95美金，但量產上市後成本降低到2.33美金。但張男仍指示採購部門，配合廠商以2.95元美金議價收扣，藉此手法和業者朋分差價的不法獲利，陳女則配合張姓經理指示，製作高報價零件的採購計畫等文件遭檢警約談。

刑事局調查張姓經理以此手法，從2013年起勾結上游4G網卡、指紋辨識器廠商共同維持「開模樣本」的高價格買進這些高價料件，甚至提供零件的廠商未通過華碩電腦總公司採購標準審核，張男還指示廠商可利用另外家合格廠商以貼牌方式供應，造成華碩多年高價採購低價甚至或未經華碩認證標準產品，造成巨大損失。

警方清查，張姓經理帳戶金流從104年起，平均都有1000多萬元進帳，且獨立在他任職華碩公司的薪轉帳戶之外，張男坐擁豪宅，該採購部門的陳姓女職員也在台北市士林區租賃高價社區居住。

警方雖然查扣超過3千萬元回扣贓款，但跟金流顯示的近9千萬元資金仍有一段不小差距，張男落網後否認收取廠商回扣，但向警方表示近年沉迷投資股票、期貨市場，遭逢新冠肺炎（COVID-19）疫情，股票、期貨市場一片低迷導致他投資虧損慘賠；警方對他說法存疑，將循線追查其餘回扣贓款下落。

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