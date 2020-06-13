大甲媽祖遶境行程順暢　顏清標扶轎！5點抵達西螺大橋場面盛大

▲大甲媽祖鑾轎由大甲鎮瀾宮董事長顏清標與雲林縣長張麗善共同扶轎，下午5時許以萬人隨香盛況延西螺鎮建興路進入西螺市區。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜南下嘉義新港奉天宮遶境活動，行程較去年提早3個小時，大甲媽祖鑾轎在下午5點，在萬餘信徒簇擁下，從西螺大橋北端緩緩進入西螺鎮，西螺福興宮出動各種文武陣頭抵南端橋頭恭迎媽祖神轎，現場萬頭鑽動、人聲鼎沸，雲林縣長張麗善前往接駕，由大甲鎮瀾宮董事長掌轎。

大甲媽祖遶境活動進入第三天，雲林西螺福興宮是唯一大甲媽祖鑾轎來回均會駐駕的廟宇，遶境隊伍於下午3點多陸續通過西螺大橋進入雲林縣境內，西螺福興宮與各接駕宮廟出動神轎及各式文武陣頭接駕，適逢假日遊客與香灯腳人潮擠滿西螺大橋南端。

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▲西螺福興宮與各接駕宮廟出動神轎及各式文武陣頭接駕，適逢假日遊客與香灯腳人潮擠滿西螺大橋南端。（圖／記者蔡佩旻攝）

大甲媽祖鑾轎由大甲鎮瀾宮董事長顏清標與雲林縣長張麗善共同扶轎，下午5時許以萬人隨香盛況延西螺鎮建興路進入西螺市區，展開平安遶境，整個西螺小鎮熱鬧非凡，大甲媽祖鑾轎預計於晚上8點左右進入西螺福興宮駐駕休息後，繼續南下新港前進。

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標扶轎現身，氣色不錯與現場民眾揮舞斗笠打招呼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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