大甲媽鑾轎遶境進度「超前部署」　下午3點將進入雲林西螺

▲大甲媽遶境第三天日逢假日，遊客與隨香客人潮逐漸增加，西螺福興宮已湧入不少參拜民眾。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

大甲鎮瀾宮南下嘉義新港奉天宮遶境進香，上午開始陸續有隨香客線抵達西螺市區，今年隨香信徒人數減少，進度超前約5小時，大甲媽祖鑾轎現已在彰化溪洲，原訂今天下午5點於西螺大橋頭，由西螺福興宮接駕儀式，西螺福興宮稍早緊急通知提早至下午2點集合。

適逢週日，遊客與隨香客人潮逐漸增加，西螺福興宮已湧入不少參拜民眾，西螺福興宮董事長楊文鐘表示，防疫雖已鬆綁，但廟方仍依循防疫措施，呼籲接駕或送駕民眾要戴口罩，並盡量不要人擠人，廟方也已規劃好接駕人員和動向，請民眾務必做好個人防疫。

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▲大甲媽遶境第三天日逢假日，遊客與隨香客人潮逐漸增加，西螺福興宮已湧入不少參拜民眾。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺警分局表示，警力將配合遶境隊伍進度提前部署，並提醒民眾，管制區域僅准機車及當地住戶車輛進入，來往彰化溪州地區與西螺地區民眾，請改道由台1線溪州大橋行駛，

警方呼籲用路人，管制期間往來西螺與彰化溪州地區，可經由興農東、西路改走省道台1線溪州大橋行駛，以避免延誤自已的行程，也呼籲前來參與盛會的民眾，因人潮眾多壅擠，務必保護好自身安全。

▲大甲媽遶境第三天日逢假日，遊客與隨香客人潮逐漸增加，西螺福興宮已湧入不少參拜民眾。（圖／記者蔡佩旻攝）





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