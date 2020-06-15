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雲林男酒駕肇禍...拿鐮刀氣噗噗找人！還開走別人的車跑給警追

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▲雲林中午發生一起酒駕男追撞，還持菜刀和鐮刀到工地找人嗆堵。（圖／民眾提供）

▲雲林中午發生一起酒駕男追撞，還持菜刀和鐮刀到工地找人嗆堵。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻、唐詠絮／雲林報導

嚇人！光天化日下竟然有人持雙刀恐嚇，雲林麥寮1所國小附近，15日接近中午發生一起自小客車追撞事故，滿身酒味的蔡姓肇事駕駛不但開走別人的車，還亮出鎌刀、菜刀，找工地工人嗆堵恐嚇，又與台西警方展開追逐戰，終於在東勢同安村興同橋南端防汛道路，將這名酒醉男逮捕。

事發在上午11時40分許，台西警方接獲報案，有人在國小旁持刀恐嚇，蔡男看到警方到場，將別人的銀色自小客車開走，警方隨即出動10餘部車輛追捕，滿身酒味的蔡男很了解當地道路，疾駛小徑，在產業道路道路不斷地遶道，警方費了20分鐘將他追捕到案。

▲雲林中午發生一起酒駕男追撞，還持菜刀和鐮刀到工地找人嗆堵。（圖／民眾提供）

▲被蔡男追撞的銀色自小客車車尾受損。（圖／民眾提供）

據了解，蔡男駕駛黑色自小客車，不知道甚麼原因，先衝撞蘇男的銀色自小客車，造成蔡男的車頭幾乎凹陷，蘇男的車尾也因此受損，接著蔡男與蘇男下車理論，還將蘇男的車給開走，折返後看到蔡男手上拿著菜刀跟鐮刀，氣呼呼的衝進工地找廠商，嗆堵恐嚇。

蔡男酒氣沖天，被逮捕後，酒測值超標，目前都還得等待他清醒，才能進一步做筆錄，釐清案情真相。

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