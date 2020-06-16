　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中600萬頭獎卻遺失...她急報案：我弄丟彩券！結局驚天逆轉　連警察都傻眼

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲22日斗南鎮福德街一家彩券行開出「今彩539」頭獎，彩金高達600萬元，店家開心於店門口張貼「本站開出今彩539頭獎」的紅布條及張貼紅紙。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲5月22日斗南鎮福德街一家彩券行開出「今彩539」頭獎，店家開心於店門口張貼紅布條。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣彩券公司發行的「今彩539」彩券，5月20日於雲林縣斗南鎮開出頭獎，而當時卻有人到彩券行求助聲稱，自己不慎遺失頭獎彩券，但由於彩券是認券不認人，因此自稱遺失彩券的女子改為向警方報案協助，但警方協助尋找調查後發現，報案女子根本沒有去買彩券，訊後依偽造文書罪將她函送法辦。

斗南鎮福德街一家彩券行5月20日開出「今彩539」頭獎3注，單注彩金高達800萬元，扣稅後可實領約640萬元，業者在頭獎開出後接獲台彩公司通知，興高采烈於門口張貼「本站開出今彩539頭獎」的紅布條及張貼紅紙，不料，兩天後一名男子上門表示，頭獎彩券為妹妹購買但彩券遺失，希望店家幫忙調監視器佐證購買時間、地點，但店家並無權限調閱予以拒絕。

對此，嘉義派出所表示，22日一名女子與幾名男性友人前往報案，出示手機中一張彩券照片，表示其所購買彩券中頭獎，但卻不慎遺失，希望警方能夠幫忙向彩券行調閱監視器來佐證確實有購買的動作，因彩券行地點為雲林縣，故由斗南警方協助執行。

不過，出乎警方意料的是，經近一步調查之後，竟發現報案人提供的購買時間為5月20日7時15分購買，但調閱店家監視器畫面後卻發現，該時段前後半小時，都沒有人前去購買彩券，明顯與報案人說詞不符。對此，警方通知報案女子前往說明後，她才坦承是烏龍，而警方訊後依法將她函送法辦。

►二手票券豐富你的生活

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

趕醫院見老公最後一面...卻出車禍！她淚崩哭求：拜託讓我先走　警這舉動暖爆

女童遭砍3刀…叔叔氣炸撂人抗議「校方只派總務出面」：只差2cm就死掉了

奪命畫面曝！貨車司機酒駕撞電線桿…騎士慘被「垂落電纜」勒頸　遭後車追撞慘死

ET快訊
雲林中600萬卻遺失彩券　結局驚天逆轉！連警察都傻眼
空姐女星慶生「房內聞到詭異精油香味」　6女全昏睡醒來慘了！
「小郭雪芙」想愛愛狂發暗示！　男友1句話…她瞬間慾火全沒了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

壯圍海邊赫見3米長圓弧狀不明物...飛機殘骸？鄉民議論紛紛

情侶酒後吵架打傷警察　男友怒譙「8字」慘噴12萬元

獨／高雄飛天警車找到了！網友嗨讚GTA　慘烈現場曝...係真ㄟ不是拍電影　　

中600萬頭獎卻遺失...她急報案：我弄丟彩券！結局驚天逆轉　連警察都傻眼

台61線竹南段3貨車追撞　砂石車駕駛「骨折卡座位」被救出送醫

台南逆孫持榔頭殺死叔公嬸婆鄰居3人　二審仍逃死刑

前夫摀嘴拖往暗處…女街頭撕心尖喊「救我」！女高中生目擊嚇傻：快吐了

韓國動漫《爆笑蟲子》授權鬧雙包　畫廊辦展受阻損失300萬怒提告

快訊／韓男小琉球潛水「陳屍12米深海域沙地」！同行台男失蹤

警察面前硬闖紅燈被抓包　騎士反嗆：難怪大家都討厭你們

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

吃零食、追劇、被老師靜音樣樣來 遠距教學的各種行為...網：太寫實

蘿莉塔爆曖昧無尊「爸媽都在問」　還原「視訊沒穿下半身經過」

竹南科學園區騎士撞對向左轉車　噴飛20公尺空中轉圈3秒墜地亡

驚悚影片曝！竹南科學園區騎士猛撞左轉車　噴飛空中狂轉圈「3秒墜地」亡

壯圍海邊赫見3米長圓弧狀不明物...飛機殘骸？鄉民議論紛紛

情侶酒後吵架打傷警察　男友怒譙「8字」慘噴12萬元

獨／高雄飛天警車找到了！網友嗨讚GTA　慘烈現場曝...係真ㄟ不是拍電影　　

中600萬頭獎卻遺失...她急報案：我弄丟彩券！結局驚天逆轉　連警察都傻眼

台61線竹南段3貨車追撞　砂石車駕駛「骨折卡座位」被救出送醫

台南逆孫持榔頭殺死叔公嬸婆鄰居3人　二審仍逃死刑

前夫摀嘴拖往暗處…女街頭撕心尖喊「救我」！女高中生目擊嚇傻：快吐了

韓國動漫《爆笑蟲子》授權鬧雙包　畫廊辦展受阻損失300萬怒提告

快訊／韓男小琉球潛水「陳屍12米深海域沙地」！同行台男失蹤

警察面前硬闖紅燈被抓包　騎士反嗆：難怪大家都討厭你們

壯圍海邊赫見3米長圓弧狀不明物...飛機殘骸？鄉民議論紛紛

情侶酒後吵架打傷警察　男友怒譙「8字」慘噴12萬元

CP3警告不復賽的後果　巴克利轟厄文、霍華德將釀「災難性錯誤」

「女版連勝文」參選高雄？　吳怡玎持股2億身家雄厚

東京手搖店響應罷韓「憑台護照送珍奶」！韓粉怒刷1星負評...反衝上4.9顆星

散戶犯的錯我全犯了！曾慘賠五百萬的財經主播給小資族的2個理財建議

看房看到心累…他想「買土地自己蓋房」！網勸口袋要夠深：沒比較便宜

獨／高雄飛天警車找到了！網友嗨讚GTA　慘烈現場曝...係真ㄟ不是拍電影　　

北京停止計程車離市業務　5天106確診「嚴控高風險人員進出」

國二發現課本落後10年！唐鳳輟學經歷遭酸「髮型落後100年」　本尊PTT親回

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

工程師買春來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

台東縣蘭嶼高中學生疑心臟病發送醫急救不治

獨／不是拍電影！高雄夢時代「飛天警車」身分曝…

警鳴笛趕路被保時捷撞　畫面曝光

即／台韓2男相約小琉球潛水　1死1失蹤

恆春民宿老闆砸車！女護爸悲吼：該讓你糟蹋

竹南科學園區死亡車禍！男大生背景曝光

妙齡女師上課未現身　竟遭綑成木乃伊離奇陳屍住處

當4個月「剩8天退伍」還逃兵　19歲義務役吐原因下場慘了

獨／醉小開載辣妹撞死身障男　父嗆：遺體還要花大錢修復？

80歲蛋糕伯！網曝包租公身分…女兒說話了

淡水凌晨車禍！20歲騎士腦出血命危

知名芭蕾舞者邀男學生一起泡澡　遭大學解聘

更多熱門

相關新聞

臉書詐騙新招！免費明牌誘加賴群

臉書詐騙新招！免費明牌誘加賴群

基隆陳姓網友誤信臉書PO文詐騙，加入免費報明牌的LINE群組，結果一加入就被要求註冊App，還要先儲值1000元，警覺可能是詐騙，趕忙跑到警局報案，這才揭發整起事件。基隆市警局指出，這種變形的網路詐騙其實已有相關案例，曾有被害人損失4000元，但不論免費報明牌是真是假，這樣的行為已經構成違法的網路賭博，民眾切勿輕易相信。

即／終結35連槓是你嗎？威力彩7.9億開獎

即／終結35連槓是你嗎？威力彩7.9億開獎

威力彩7.9億等你喔！4星座財運最旺

威力彩7.9億等你喔！4星座財運最旺

台彩加碼7億　想發財趁端午

台彩加碼7億　想發財趁端午

威力彩頭獎飆7.4億！彩迷瘋搶4號碼

威力彩頭獎飆7.4億！彩迷瘋搶4號碼

關鍵字：

頭獎彩券

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

工程師買春來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

台東縣蘭嶼高中學生疑心臟病發送醫急救不治

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

迷昏21歲短裙妹！司機「性侵直播」2000人觀看

斯亞賣網拍「發文抱怨物流」被砲轟！直播哭了

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

30年主僕情生變　柯文哲蔡壁如關係降溫

民宿砸車再翻轉！鄰居13點力挺老闆

妻傳影片獎勵！手機連結螢幕…他傻：在開會

獨／不是拍電影！高雄夢時代「飛天警車」身分曝…

網紅塗黑臉　戴維斯怒了：很噁心

更多

最夯影音

更多
咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋
黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面