中600萬頭獎卻遺失...她急報案：我弄丟彩券！結局驚天逆轉　連警察都傻眼

▲5月22日斗南鎮福德街一家彩券行開出「今彩539」頭獎，店家開心於店門口張貼紅布條。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣彩券公司發行的「今彩539」彩券，5月20日於雲林縣斗南鎮開出頭獎，而當時卻有人到彩券行求助聲稱，自己不慎遺失頭獎彩券，但由於彩券是認券不認人，因此自稱遺失彩券的女子改為向警方報案協助，但警方協助尋找調查後發現，報案女子根本沒有去買彩券，訊後依偽造文書罪將她函送法辦。

斗南鎮福德街一家彩券行5月20日開出「今彩539」頭獎3注，單注彩金高達800萬元，扣稅後可實領約640萬元，業者在頭獎開出後接獲台彩公司通知，興高采烈於門口張貼「本站開出今彩539頭獎」的紅布條及張貼紅紙，不料，兩天後一名男子上門表示，頭獎彩券為妹妹購買但彩券遺失，希望店家幫忙調監視器佐證購買時間、地點，但店家並無權限調閱予以拒絕。

對此，嘉義派出所表示，22日一名女子與幾名男性友人前往報案，出示手機中一張彩券照片，表示其所購買彩券中頭獎，但卻不慎遺失，希望警方能夠幫忙向彩券行調閱監視器來佐證確實有購買的動作，因彩券行地點為雲林縣，故由斗南警方協助執行。

不過，出乎警方意料的是，經近一步調查之後，竟發現報案人提供的購買時間為5月20日7時15分購買，但調閱店家監視器畫面後卻發現，該時段前後半小時，都沒有人前去購買彩券，明顯與報案人說詞不符。對此，警方通知報案女子前往說明後，她才坦承是烏龍，而警方訊後依法將她函送法辦。

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