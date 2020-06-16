陳以信：外交部擬統一駐外人員名片格式「不是壞事早該做」

記者蘇晏男／綜合報導

有媒體揭露外交部12日通電所有駐外館處，規定所有駐外人員統一名片格式，但因未同意使用「台灣」字樣，引發議論，而此舉疑與立委陳以信日前的質詢有關。對此，陳以信16日認為，統一外館名片使用格式不是壞事，而是早該做的事。

▲陳以信。（資料照／記者李毓康攝）

據《自由時報》報導，外交部針對駐外人員名片統一格式，其中包括國旗、國徽、梅花、外交部部徽等圖例，但未同意使用台灣，而肇因疑與陳以信4月20日立院質詢時，提到駐德代表謝志偉名片印有「TAIWAN」，與他人不同有關。

▲陳以信原本臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）

對此，陳以信在臉書表示，經過他在外委會質詢後，外交部擬統一外館名片使用格式，「這不是壞事，而是早該做的事」，畢竟國家對外人員的名片，就是國家象徵的一部分，本來就該有一致性的作法，相信各國都是如此。他也強調，「統一格式是好事特立獨行會壞事」。

不過後來陳以信編輯內文重PO，澄清「我只說統一格式沒說要拿掉台灣」。

▲陳以信編輯後的臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）



行政院今早則指出，外館名片格式的原則行之有年，近期應國會議員要求統一外館名片標準格式，因此外交部發送相關圖例給駐外單位，是作為最新設計前的參考。

行政院也提到，護照樣式與駐外人員名片樣式等，涉及國家整體事務以及各部會對外業務，政院會組成專案小組來處理，進行跨部會討論後再行定案。

▼謝志偉名片。（圖／翻攝自Facebook／謝志偉粉絲頁）

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