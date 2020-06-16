外交官名片統一格式無「台灣」？ 外交部解釋關鍵原因

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）



記者陶本和／台北報導

外交部12日通電給所有駐外使館，要求所有駐外使館人員的名片應統一格式，在範例格式上沒有出現台灣、Taiwan的字樣，引起討論。對此，外交部發言人歐江安16日澄清，發送圖例是參考，並非「不准使用台灣」。

有媒體16日報導外交部12日通電所有駐外館處，率律定所有駐外人員統一名片格式，其中包括國旗、國徽、梅花、外交部部徽等圖案，不過因為未同意使用台灣，引發駐外人員議論。

對此，歐江安表示，外交部對外館名片格式的原則行之有年，近期應立委要求統一外館名片標準格式，發送相關圖例給駐外單位，作為最新設計的參考。

歐江安表示，媒體報導表示外交部通電外館不准使用「台灣」一事，並非事實。目前在所有邦交國和部份非邦交國，使用中華民國（台灣）已是正式對外文書用法。在無法使用正式國名的外館，也有部份使用上的彈性。

歐江安說，外館名片設計一致化及強化方便使用等相關議題，涉及國家整體對外事務與各部會的協調，有關設計案，外交部將與其他部會討論後再行定案。

此外，行政院稍早也表示，在所有邦交國和部份非邦交國，使用中華民國（台灣）已是正式對外文書用法。在無法使用正式國名的外館，則有使用上的彈性。

行政院強調，相關事務，包括華航名稱、護照樣式與駐外人員名片樣式等，由於涉及多部會的整體對外業務，政院將組成專案小組，進行跨部會討論後再行定案，各項細節，目前尚未做最後定稿，專案小組若有結論，會再行對外公布。

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