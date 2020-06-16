外交部統一駐外名片格式無「台灣」　行政院駁：並無此事

▲丁怡銘。（資料照／行政院提供）

記者蘇晏男／綜合報導

有媒體16日報導外交部12日通電所有駐外館處，率律定所有駐外人員統一名片格式，其中包括國旗、國徽、梅花、外交部部徽等圖案，不過因為未同意使用台灣，引發駐外人員議論。對此，行政院發言人丁怡銘指出，護照樣式與駐外人員名片樣式等，涉及國家整體事務以及各部會對外業務，政院會組成專案小組來處理，進行跨部會討論後再行定案。

丁怡銘表示，外館名片格式的原則行之有年，近期應國會議員要求統一外館名片標準格式。因此外交部發送相關圖例給駐外單位，是作為最新設計前的參考。

針對媒體報導不准使用「台灣」一事，丁怡銘透露「並無此事」，經過國人長期努力，台灣的民主發展、經濟成長和最近防疫的表現，都讓世界看見。駐外人員對外代表國家，最重要的就是持續提升台灣的國際能見度。

丁怡銘表示，事實上在所有邦交國和部份非邦交國，使用中華民國（台灣）已是正式對外文書用法。在無法使用正式國名的外館，則有使用上的彈性。

丁怡銘強調，相關事務，包括華航名稱、護照樣式與駐外人員名片樣式等，由於涉及多部會的整體對外業務，政院將組成專案小組，進行跨部會討論後再行定案，各項細節，目前尚未做最後定稿，專案小組若有結論，會再行對外公布。

▲謝志偉名片。（圖／翻攝自Facebook／謝志偉粉絲頁）

據《自由時報》16日報導，外交部12日通電所有駐外館處，律定所有駐外人員統一名片格式，其中包括用國旗、國徽、梅花、外交部部徽等圖案，但未同意使用「台灣」字樣。

報導指出，外交部內部傳言起因疑與立委陳以信4月20日立院質詢時，提到駐德代表謝志偉的名片印有「TAIWAN」有關；而這份電文也說明，這規定是先引用過去馬政府發給外交部得通電，藉此傳達該舉是延攬過去規定的最新做法。

報導也引述一名駐外人員說法，透露部分館處常在中華民國後面加註「台灣」也沒有，僅能依新規辦理。

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