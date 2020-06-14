陳以信再解大直、劍潭地名　李正皓大笑：這個我給推！

▲陳以信從基隆河談大直、劍潭地名。（圖／翻攝陳以信臉書）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委陳以信先前稱高雄「又高又雄」，狂被打臉，像是大直豈不是「又大又直」？陳以信14日在臉書PO出一張照片，除了解釋劍潭、大直地名緣由，更直說基隆河果然又大又直。對於陳以信自虧，被國民黨開除的名嘴李正皓大讚「這個我給推」，不會像其他國民黨的人架子高。

陳以信事後出面說明，高雄這個地名，除了取自原住民平埔族發音外，當時在日本京都是座名山，山勢雄偉，上面有日本護國神寺，因此，日本人才取名高雄，而不取名同音的「高偉」，批評者只知其一，不知其二。

陳以信14日在臉書表示，上午到大直明水路拜訪友人，友人住家窗外看出去的基隆河，果然是又大又直，難怪從荷蘭人取名「Langeracq」開始，就是形容這段河道又長又直。

▲陳以信。（資料照／記者李毓康攝）

陳以信還貼出中研院台灣歷史地理資源網的網址，內文提到基隆河河段被畫得相當筆直，介於奇武卒（北市大稻埕一帶）到答答攸之間，這條筆直的基隆河段，光就今天的地形來看，完全可確定係圓山到大直一帶的劍潭河段。

該文提到，「Langeracq」為荷蘭文，「lang」意為「長」，而「racq = rak」一字的原意，據《Van Dale字典》，是指「河道，特別是指兩山之間溪河的直流部份」，所以本字可譯成「長直河段」，「劍潭」與「大直」地名的來源，與基隆河在這裡形成筆直河段有關。

陳以信貼文一出，李正皓隨即分享至臉書粉專，並表示「哈哈哈哈，這個我給推！其實很多kmter（國民黨人士）就是架子太高，不會幽默自己一下，這是一個很好的示範，讚讚讚。」

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