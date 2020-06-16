情侶酒後吵架打傷警察　男友怒譙「8字」慘噴12萬元

▲張男酒後與女友吵架，還打傷警察。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

37歲的張姓男子去年10月19日晚間9時許酒後與李姓同居人發生爭吵，他一氣之下竟然出手打傷前來處理的警員。新竹地院竹北簡易庭認為，張男過去有毒品、傷害、竊盜等多項前科，5年內再度觸法，屬於累犯，最後依妨害公務執行罪判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

判決書中提到，張男與李女是同居人關係，事發當天兩人在住處發生爭吵，竹北警分局三民派出所兩名警員獲報前往現場處理，沒想到喝醉的張男竟然對警員飆罵髒話，包含「X你媽」、「老XX」、「X你媽逼咧什麼X」等等，甚至徒手毆打其中一名警員，最後被兩警合力制伏。

竹北簡易庭法官進一步調查，發現張男在2014年和2015年間曾涉及毒品、傷害以及竊盜等案件，經屏東地院判處1年5月有期徒刑確定，直到2016年11月8日才執行完畢，5年之內卻再度觸法，顯然並未記取之前的教訓，對刑罰反應能力低落，依法應加重其刑。

法官表示，張男未能尊重警員，不僅口出惡言還做出攻擊行為，可見他目無法紀、無視公權力，但考量到他犯後的態度以及犯罪動機、目的、手段等因素，加上受傷警員沒有提告，最後依妨害公務執行罪判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

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