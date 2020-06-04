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社會 社會焦點 保障人權

19歲店員離職手滑「刪除10萬讚粉專」　女老闆崩潰討賠213萬

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記者黃翊婷／綜合報導

彭姓女子在新竹市經營一間服飾店，沒想到黃姓女店員離職時，不慎將服飾店的臉書粉絲專頁刪除，7年辛苦累積出來的成果瞬間泡湯，她不滿213萬多元的廣告費用全毀，氣得提告求償，最後卻只獲得新竹地院判賠10萬元，全案仍可上訴。

彭女在判決書中主張，該臉書粉絲專頁是在2011年2月間創立，2017年11月起交由黃女在上班期間代為管理，主要負責維護、發文以及回覆顧客訊息，後來兩人因為「誆騙請病假」的事起爭執，對方一氣之下竟然在2018年9月間利用手機登入臉書，並以管理員的身分刪除粉絲專頁。

▲▼手機,滑手機,電話,行動裝置。（圖／記者孫于珊攝）

▲黃女在離職當天不小心刪除服飾店的粉絲專頁。（示意圖／記者孫于珊攝，與本案無關）

彭女表示，粉絲專頁被刪除之前已累積10萬按讚數，這7年來為了增加曝光度、拓展客源，她陸續投入213萬3015元做廣告，沒想到就這樣被員工在離職當天「一鍵」刪除，不僅讓已經下單的顧客誤以為遇上詐騙集團，導致商譽受損，就連老客戶的訂單也被一併刪除，難以聯繫出貨事宜，導致客源流失、商品無法售出等損失，後來為了救回粉絲專頁，決定向銀行貸款80萬元，並砸下88萬2340元重新打廣告。

對於前老闆求償213萬多元，黃女辯稱並不是故意刪除粉絲專頁，當天因為離職的關係，登出時不小心按到移除的選項，當下馬上向彭女反應，依照臉書的使用說明，選擇移除粉絲專頁會在14天後才永久刪除，老闆明明有14天可以挽救，卻還是錯失機會，況且粉絲專頁重新開設之後，雖然按讚數回到1萬4000人左右，但每篇貼文僅40人按讚，應該先扣除購買廣告曝光率的部分，用剩餘價值估算。

▲▼假人、模特兒、服飾店示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲彭女的銷售管道除了粉專頁，還有實體店面。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

對此，新竹地院法官表示，彭女就營業損失的部分遲遲未能提出前後對比的營收狀況，甚至不否認「從帳面上看不出來粉絲專頁被刪除，會對營收造成明顯影響」；而在商譽損失方面，她提出的對話紀錄內容也只有談到聯繫出貨等事情，看不出來客戶有提出是否為詐騙等質疑，加上沒有其他證據能證明商譽受損，可見這兩部分的請求都沒有依據。

法官接著說，對於無體財產權損害的部分，因為彭女撤回鑑定，這部分的損失難以具體估算，法院無從審酌粉絲專頁自創立後帶來多少營業收入，考量到她還擁有實體店面，最後裁定黃女（事發時19歲）及其父母應連帶賠償10萬元較為適當，全案仍可上訴。

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