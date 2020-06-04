愛車被拖回警局貼封條　酒駕男「拿備份鑰匙」潛入開走

記者黃翊婷／綜合報導

林姓男子今年3月3日凌晨1時許因為酒駕被抓，愛車也被拖回警局保管，沒想到他竟然無視封條，拿出備份鑰匙偷偷將車開走，最後再吃上一罪，被新竹地院竹北簡易庭判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

▲林男把愛車偷偷從派出所開走。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

判決書中提到，林男當天開車行經新竹縣新豐鄉松林街與尚仁街路口，因為酒駕被警方攔下，車子也當場被移送至新竹縣新湖警分局山崎派出所保管，門上還貼有警員張貼的封條。

然而，林男挨罰之後不僅沒有悔改，還帶上備份鑰匙，趁著凌晨天色昏暗，偷偷潛入派出所尋找愛車，接著無視封條強行打開駕駛座車門，發動之後隨即離去。

新竹地院竹北簡易庭認為，林男酒駕有錯在先，卻不思以合法程序取回車輛，而是偷偷潛入派出所開走，顯然視法律為無物，影響國家公權力行使，行為理當非難，最後依除去查封標示及違背查封標示效力罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

● 飲酒過量，有礙健康

● 開車不喝酒，喝酒不開車

►好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】