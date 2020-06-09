新竹女偷車撞爛3警車！警開14槍才逮住　判決無罪「原因」曝光

記者黃翊婷／綜合報導

32歲的莊姓女子去年7月9日晚間7時許在路邊看到一輛價值200萬元的凌志休旅車，發現駕駛沒有熄火，立即潛入並將車子開走，後來與警方一路飛車追逐，直到輪胎遭連開14槍無法繼續行駛，她才乖乖束手就擒。莊女事後接受衛福部桃園療養院的鑑定，確認患有思覺失調症，新竹地院合議庭認為她在案發當時，精神狀態已經無法辨識自己的行為是否違法，最後諭知無罪，全案仍可上訴。

▲休旅車的右前車輪被警方開槍打爆。（圖／記者陳凱力攝，下同）

莊女當時看到黃姓駕駛將未熄火的凌志休旅車停在路邊，於是偷偷潛入駕駛座將車開走，大約2個小時後才被巡邏警員發現，但她為了甩開盤查，不僅沒有停車，反而還加速逃逸，雙方一路追逐至竹北台元科學園區附近。由於莊女兩度衝撞，警方不得已才朝休旅車的輪胎連開14槍喝止，最後成功將人逮住。

而莊女在羈押審查期間供稱，「我是孤兒，也沒有其他兄弟姊妹。」但她出庭時是由父親選任辯護律師，姊姊也有到庭表示，妹妹是從2019年5月起出現一連串的異常行為，「我們不想幫她交保出去，希望她直接去就醫。」

衛福部桃園療養院針對莊女進行精神鑑定，發現她在家中經營的回收場工作，懂得記帳、開車送貨，中學時曾有前往精神科就診的紀錄，2019年3、4月間開始出現胡言亂語、混亂、破壞等行為，同年5、6月間開始出現幻覺，看到模糊的人影、聽到有男生的聲音叫她去做事，整天情緒都很亢奮，持續至少2、3個月，和平常的行為差異很大，以至於完全無法繼續工作。

▼▲莊女在逃逸過程中，曾試圖開車衝撞警方。

此外，莊女的哥哥患有情感思覺失調症，弟弟患有自閉症，莊女被羈押之後，一度不認識自己的父母，直到接受治療後，精神狀況才有所改善。而在案發當下，她是聽到有男生的聲音教唆開車去新豐，才會無法控制自己的行為，後來遇到警察，那個聲音又叫她不能停車，最終做出加速逃逸、衝撞等行為。

新竹地院合議庭認為，根據鑑定報告看來，莊女在案發當下無法分辨現實與幻覺，顯然也無法辨識行為是否違法，考量到莊父已協助賠償受傷警員醫療費用，也賠償派出所維修3輛警車的費用，承諾後續會好好監督女兒就醫接受治療，認定她應該沒有再犯或危害公共安全之虞，最後諭知無罪，全案仍可上訴。