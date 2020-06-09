違停女運將勸3次都不走　鐵棍狂毆、踹警下車結局曝光

記者黃翊婷／台北報導

陳姓女計程車司機2015年5月20日上午9時許因為載客違停紅線，被台北市中山警分局長安東路派出所吳姓警員勸導驅離，沒想到她一氣之下不僅飆罵警員，還用手拍壞蒐證用的數位相機，甚至毆打警員頭部、吐口水、強踢出車外、丟石塊，遭法院依妨害公務罪判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。但她不滿判決結果，提出上訴，日前被高等法院裁定駁回，全案確定。

▲陳女不滿勸導，竟然當街飆罵、毆打警員。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

判決書中記載，陳女矢口否認做出任何妨害公務、侮辱公務員或毀損、傷害等行為，「當時警察敲車門很大聲，窗戶打開雨都淋進來了，我滿臉雨水就往外面的旁邊吐口水，雨傘是在林姓乘客手上，我沒有看到警察手上有相機，因為他沒穿制服不敢銬我，是其他支援警力來才上銬」、「我拿小石頭是為了保護自己的人身安全」。

而吳姓警員證稱，當天他身穿制服，因為收到檢舉才前往現場處理違停，到場後看到陳女坐在駕駛座上，於是先請對方自行離去，等到舉發完其他違規車輛，才發現對方還沒開走，進行第二次勸導依舊被無視，第三次才走到車旁表明要依法開單，「她拒絕出示證件，並準備要把車開走，我勒令停車後，開始用相機全程錄影，她看到我在錄影就開始碎碎念，並趁我不注意伸出左手把相機拍到地上。」

吳員接著說，陳女不斷對他叫罵，甚至用雨傘攻擊頭部、往臉上吐口水，詛咒他全家死光光，「我告知她注意言行，並告知3項權利，等支援同事過來，同事到場後我請她自行下車，她不配合，同樣告知權利後就強制把人拉下車。她右手持鐵棍攻擊我，有打到手和身體，下車後還用嘴咬我的手臂，帶上警車時甚至用腳把我踹出車外。」

事後陳女被法院依妨害公務罪判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，她不滿提出上訴，質疑警方錄影檔案不完整。對此，高等法院勘驗錄影檔案，發現聲音及影像並無中斷，也沒有遭到剪接，況且吳員與陳女並不相識，也沒有恩怨或債務糾紛，沒必要冒著觸法風險誣陷，最終不採信女運將的說詞，駁回她的上訴，全案確定。