警察面前硬闖紅燈被抓包　騎士反嗆：難怪大家都討厭你們

記者黃翊婷／新北報導

盧姓男子去年5月1日騎車行經新北市淡金路與育英街口，因為闖紅燈被新北市淡水警分局警員攔查，還收到一張2300元的罰單，他不滿提告想要撤銷罰單，結果卻被查出曾在事發當下用三字經辱罵警員，甚至嗆聲「難怪大家都討厭警察」，最終吞下敗訴。

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

判決書中提到，盧男闖紅燈挨罰之後，隨即在同年7月25日提出申訴，但舉發單位認為沒有違誤，還是被依法裁處2300元、記違規點數3點；他堅持自己是「看到綠燈才通過」，越想越不服氣，於是提告希望撤銷罰單。

對此，新北市政府交通事件裁決處表示，舉發警員是親眼目睹盧男違規經過，當時號誌燈已經轉為紅燈數秒，騎士卻沒有減速繼續往淡水方向行駛，被攔下時還回了一句「剛變燈而已這樣都要抓違規」，顯然騎士對違規事實也是心知肚明。

而負責舉發的警員到庭證稱，當時他與盧男都是要往淡水方向，明明紅燈已經亮起2、3秒了，對方還是直直往前騎，「我就在正後方，兩人相距約10公尺，馬上鳴笛將人攔下，結果他第一句話就對我說，『難怪大家都討厭警察，剛變燈這樣子也要抓違規』，求情未果就開始罵我三字經及五字經。」

新北地院法官調閱採證光碟，確認盧男當下的確有辱罵警員，發函請新北市交通局調查事發當下該路口的號誌燈資料，結果再度打臉「綠燈說」，最後不採信他的說詞，裁定駁回告訴，全案仍可上訴。